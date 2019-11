Ilva I due “scudi” gemelli di renziani e Lega che potrebbero far saltare la maggioranza

Fonte : fanpage

(Di giovedì 7 novembre 2019) Il premier Conte ha frenato sulla possibilità di un decreto per reintrodurre l'immunità penale per i vertici dell', anche perché le defezioni all'interno del M5S metterebbero a rischio l'approvazione del provvedimento. In parlamento però ci sono già due proposte per reinserire lo scudo. Una è dei, l'altra della. E i voti incrociati sui testi della prossima settimanamettere in crisi la

marcotravaglio : PER ALESSANDRO Alessandro Morricella era nato a Martina Franca, aveva 35 anni, una moglie e due bambini di 2 e 6 an… - La7tv : #ottoemezzo Carlo Calenda: 'Quando Arcelor Mittal ha comprato con una gara #Ilva nella gara era previsto lo scudo p… - Andrea_Xamo : RT @Phastidio: Sul diabolico piano dello sprovveduto killer franco-anglo-indiano che da due anni cercava in ogni modo di uccidere Ilva anzi… -