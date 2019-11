Ilva | Conte convoca i sindacati Incontro a Taranto tra magistrati e azienda Arcelor

Ilva - Conte : "Il problema è industriale. ArcelorMittal chiede 5mila esuberi" : ArcelorMittal non è disposta a mantenere gli accordi. Dal Governo era arrivata un'apertura sullo 'scudo penale', ma in serata il Premier Conte ha confermato come la multinazionale si stia nascondendo dietro questa scusa per rimangiarsi il piano industriale che le ha permesso di vincere la gara. Al termine del Cdm, Conte ha detto di non essere intenzionato a "farsi prendere in giro"."Non è lo scudo la causa di disimpegno dell'azienda. Chi non ...

Ex Ilva - Conte convoca sindacati alle 16 : 10.35 Il premier Giuseppe Conte ha convocato a Palazzo Chigi alle 16 i sindacati dei metalmeccanici per discutere della situazione dell'Ex Ilva. Attesi quindi i segretari generali Francesca Re David (Fiom Cgil), Marco Bentivogli(Fim Cisl) e Rocco Palombella (Uilm). Ieri sera,dopo l'incontro con i vertici Arcelor Mittal,Conte ha annunciato l'apertura di una finestra negoziale di 48 ore per risolvere la vicenda:"Per me è inaccettabile qualsiasi ...

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal incapace di rispettare il piano industriale”. Conte : “Piano B? Priorità è chiamare azienda a responsabilità” : Dopo l’incontro tra il governo e ArcelorMittal, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli afferma in conferenza stampa a Palazzo Chigi: “Questa è una vertenza industriale, ArcelorMittal ce lo dice dal 12 settembre. Loro mettono sul tavolo la produzione a 4 milioni tonnellate e 5mila esuberi. Ma il piano industriale prevedeva una produzione di 6 milioni di tonnellate fino al 2023 per poi arrivare a 8 milioni. È evidente che ...

Ex Ilva - Conte : “Arcelor ha ammesso che lo scudo non c’entra. Allarme rosso : vogliono 5mila esuberi” : La crisi dell’Ilva è da “Allarme rosso” e il governo dovrà fronteggiare la decisione di ArcelorMittal che, a un anno dagli impegni assunti, per restare nell’acciaieria di Taranto, ha messo sul piatto 5mila esuberi e il dimezzamento della produzione industriale. “Richieste inaccettabili – dice il premier Giuseppe Conte – chiediamo il rispetto del piano industriale ed ambientale”, anche se ammette che “in ...

Ex Ilva - l’ultimatum di Conte ad Arcelor Mittal : “Avete 48 ore”. Boccia : “Non accettiamo ricatti” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, concede 48 ore ad Arcelor Mittal per rispondere a Palazzo Chigi e offrire una nuova soluzione per uscire dall'impasse sull'ex Ilva. I 5mila esuberi sono "inaccettabili" per Conte, mentre il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ribadisce: "Non accetteremo ricatti".Continua a leggere

Ex Ilva - Conte si schiera con M5S. Il Pd : così l'azienda muore : Da mezzogiorno alle dieci di sera palazzo Chigi è rimasto blindato. Impenetrabile. Sospeso. Senza un solo comunicato, senza alcuna notizia ufficiale o ufficiosa. E poi, a notte, senza uno...

Ilva E MANOVRA/ Mattarella toglie lo "scudo" al governo Conte : Il confronto governo-Mittal sull'ILVA è andato male, la MANOVRA contiene troppe tasse e il voto in Emilia-Romagna incombe su M5s e Pd. La legislatura trema

Ex Ilva : Conte - ‘non ritengono affatto giustificata prestesa controparte da punto vista giuridico’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Non ritengo affatto giustificata la pretesa della controparte da un punto di vista strettamente giuridico perché quella clausola e quel addendum che si invoca non fa mai riferimento ad una specifica immunità penale o ad uno scudo penale. Parla sì di modifiche legislative ma collegate al piano ambientale tali da non consentire la realizzazione sul piano tecnico, sul piano economico del piano industriale. A ...