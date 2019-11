Il video testamento del vigile del fuoco morto ad Alessandria | “Se domani non torno…”

L'ultimo video di Nadia Toffa : Il mio testamento di gioia : Nadia Toffa . La sua assenza si sente, in studio e a casa. Non potrebbe essere altrimenti. Lei, che con il suo sorriso ha sfidato quel brutto male che il 13 agosto ce l'ha portata via. Lei, che anche prima di andarsene, ha pensato a tutti noi lasciandoci un ultimo saluto. Lei, Nadia , non se ne è mai andata davvero perché il nostro cuore è pieno di lei e dei suoi ricordi. Per tutti questi motivi e tantissimi altri, la redazione de Le Iene ha ...

Nadia Toffa - l’ultimo video-testamento a “Le Iene” : “Sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Non importa quanto vivi - ma come” : Per il primo appuntamento de “Le Iene Show”, in onda in prima serata su Italia Uno domani e condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con gli interventi della Gialappa’s, verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa. Un vero e proprio video-testamento inedito, dove l’inviata e conduttrice chiede di essere accompagnata ad incontrare le persone a lei davvero care. Il video è stato registrato il 21 dicembre 2018, come ...