Il torto di Liliana Segre

(Di giovedì 7 novembre 2019) E come glielo spiego, io, a, quello che succede nel Paese dove sono nata, nel Paese dove è nata lei, ma nel momento sbagliato. O forse non c’è un momento giusto, ma solo alcuni meno sbagliati, e alcuni tragicamente sbagliati, e non so quale sia questo che viviamo.Io sono nata in una democrazia giovane, spuntata fuori da un Paese monarchico che aveva appena conosciuto una dittatura sanguinosa. Un Paese che stava diventando grande (no, non un grande Paese, quella è un’altra cosa), che scopriva le lotte sociali, le lotte di genere, che si appropriava di strumenti, che scriveva lo Statuto dei lavoratori e le leggi su divorzio e aborto, che cresceva dentro sé stesso. In cui una ragazzina come me poteva scegliere cosa essere, e intanto celebrava a scuola la Giornata della memoria, e studiava il fascismo come crimine e la Costituzione nata ...

