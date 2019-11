IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019

Il SEGRETO anticipazioni 8 novembre 2019 : Elsa fugge da Puente Viejo mentre Francisca... : Isaac sorprende Elsa mentre sta fuggendo da Puente Viejo mentre Francisca medita vendetta contro chi ha organizzato l'attentato alle nozze di Fernando.

Il SEGRETO anticipazioni : Antolina può liberarsi di Elsa - ma le salva la vita : anticipazioni Il Segreto: Antolina ha finalmente la possibilità di liberarsi di Elsa ma non lo fa Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un inaspettato gesto di Antolina nei confronti di Elsa. Nel corso delle prossime puntate italiane, l’ex ancella si ritrova a salvare la vita alla sua grande nemica. Il tutto accade dopo il suo […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Antolina può liberarsi di Elsa, ma le salva la vita proviene da ...

Il SEGRETO - anticipazioni : PRUDENCIO scopre qualcosa su MARCHENA : Nelle recenti puntate italiane de Il Segreto, PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) è rimasto da solo a servire nella bottega di vini a causa del licenziamento improvviso di MARCHENA (Pedro Nistal); come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, il fratello di Saul (Ruben Bernal) continuerà ad ignorare che il suo “sottoposto” stava agendo per conto di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e concentrerà le sue attenzioni sulla bella ...

Il SEGRETO anticipazioni 7 novembre 2019 : Elsa lascia Isaac! : Elsa ha deciso di lasciare Isaac per evitare che il ragazzo soffra per la sua morte. Puente Viejo è in lutto per la morte di Maria Elena.

Il SEGRETO anticipazioni : Isaac accetta che Antolina si prenda cura di Elsa : Le vicende ambientate a Puente Viejo continuano il suo grande successo sulle reti Mediaset. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le prossime puntate italiane su Canale 5 svelano che Isaac Guerrero prenderà una decisione che lascerà stupiti tutti i fans della soap opera. In particolare, il falegname accetterà che Antolina Ramos si trasferisca a casa sua per occuparsi di Elsa Laguna, convalescente in seguito all'operazione a cuore ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Elsa troverà il denaro per sottoporsi all'operazione : Le attuali puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5, stanno concedendo ampio spazio alle gravi condizioni di salute di Elsa Laguna, costretta a lottare tra la vita e la morte a causa di una malattia cardiaca. Se in un primo momento la donna penserà di non avere speranze di guarigione, con il passare del tempo si prospetterà per lei una nuova possibilità, ovvero quella di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Ci sarà bisogno, però, ...

Anticipazioni Il SEGRETO - episodi al 15 novembre : Maria costretta sulla sedia a rotelle : Continuano le emozioni e i colpi di scena nelle nuove puntate de Il segreto e che andranno in onda su Canale 5 partire da domenica 10 novembre. Le Anticipazioni riguardanti gli episodi dal 10 al 15 novembre prossimi infatti svelano che Puente Viejo sarà ancora sconcertato dopo il terribile attentato avvenuto alle nozze di Fernando e che è costato la vita a Maria Elena. Maria invece, rimasta gravemente ferita, riceverà una cattiva notizia dal ...

Il SEGRETO anticipazioni : ANTOLINA va a vivere con ISAAC ed ELSA : Tra non troppo tempo, i telespettatori de Il Segreto resteranno esterrefatti di fronte ad una decisione presa da ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami): il falegname darà infatti il suo benestare alla moglie ANTOLINA Ramos (Maria Lima) affinché viva insieme a lui ed ELSA Laguna (Alejandra Meco). Questa scelta, apparentemente senza senso, sarà invece di estrema importanza per lo sviluppo delle prossime storyline della telenovela… Il Segreto, ...

Il SEGRETO anticipazioni al 15 novembre : Dolores vuole rapire Belen - Ramos torna in paese : Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra ambientata interamente in Spagna, sta continuando a regalare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 10 a venerdì 15 novembre 2019 svelano che Isaac Guerrero scoprirà che Elsa Laguna ha telefonato al dottor Zabaleta: qui inizierà a sospettare che la donna abbia un problema di salute. D'altro canto, anche la ferita all'occhio di Matias si aggraverà ulteriormente per ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019: L’esplosione avvenuta alle nozze di Fernando e Maria Elena ha lasciato uno strascico di morte e distruzione, e tutta Puente Viejo è ora a lutto… Nell’esplosione, Maria Elena è morta mentre Fernando è distrutto dal dolore. Ma non finisce qui, perché diversi altri invitati alla cerimonia risultano feriti in modo grave… Elsa non intende svelare a ...