Il ritorno di Adrian

#Adrian – Il ritorno dello show e della serie evento di Adriano Celentano - su Canale 5. : Errare è umano, ma perseverare potrebbe essere diabolico. A distanza di nove mesi, Adriano Celentano ritorna su Canale 5 col suo show e anche col suo controverso (e costosissimo) cartone animato, Adrian. Un progetto che si è rivelato un bagno di sangue per Mediaset perché, a fronte di un discreto esordio (5.997.000 spettatori e il 21,92% per lo show e 4.544.000 spettatori e il 19,07% per il cartone), la situazione è andata […] L'articolo ...

Il ritorno di Celentano Con "Adrian" il guru tenta la riscossa - : Laura Rio Più ospiti e nuova scaletta per rimediare al flop di inizio 2019. E forse anche politici... Ed è venuto il momento della riscossa. Necessaria anche per un monumento nazionale, per un guru seguito da milioni di persone, per uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana. Insomma, domani sera Adriano Celentano deve dimostrare che anche i grandi possono sbagliare, ma poi sanno rimediare e tornare a troneggiare ...