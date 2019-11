Il recupero è fatale per la Roma in Europa League | il Moenchengladbach stende i

Fonte : sportfair

(Di venerdì 8 novembre 2019) Labeffata sul finale: Thuram segna al 94′, il Borussiatrionfa 2-1 contro i giallorossi, si riaprono i giochi per la qualificazione I minuti disono stati fatali oggi per le italiane in: dopo la beffa della Lazio all’Olimpico contro il Celtic, anche lacede per una rete segnata dalal 94′. Sconfitta amara per i giallorossi, messi in difficoltà al 35′ per l’autogol di Fazio, autore poi del pareggio della. Nonostante un ottimo Javier Pastore, la squadra di Fonseca non è riuscita a riportarsi in vantaggio subendo una clamorosa beffa nei minuti di: al 94′ infatti Thuram ha messo a segno il gol decisivo che permette aldi appaiarsi allaal secondo posto, a quota cinque punti, alle spalle del Basaksehir e davanti al Wolfsberg. Il Borussia dunque si ...

