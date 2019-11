Il Papa tuona ancora contro la xenofobia e il nazionalismo

Il cardinale Mueller tuona : Il Papa non può abolire celibato dei preti : "Nemmeno il Papa può abolire il celibato dei preti". Mentre nel corso del Sinodo si discute di "viri probati", cioè di anziani sposati e deputati a svolgere le funzioni dei sacerdoti per l'Amazzonia, il cardinale Gherard Ludwig Mueller, ex prefetto della Congregazione della Dottrina per la Fede, fa presente come un cambiamento di più ampia portata non possa passare neppure per l'avallo del pontefice. Si tratta, come già altri cardinali hanno ...