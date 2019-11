Il governo nella notte dell' Ilva

Caso Ilva - Scudo soft e cassa integrazione : le aperture del governo nella trattativa con Mittal : Il governo si appresta a inserire nuovamente lo Scudo penale che tuteli Arcelor Mittal. Per smascherare quello che l’intero esecutivo, con diverse sfumature, considera un bluff del colosso indiano, quello della comunicazione della volontà di recedere dal contratto che la lega all’Ilva. Ma si prepara anche a trattare. C’è una partita che si svolge sotto i riflettori. E un’altra che si muove carsica lontana ...

governo - riforme : accordo nella Maggioranza : Governo, riforme: accordo della Maggioranza dopo vertice alla Camera."Come da intese, accordo raggiunto sui testi relativi alle riforme costituzionali

governo - litigi nella maggioranza : dall'obbligo del Pos al carcere per i grandi evasori : In attesa del Consiglio dei ministri previsto per questa sera, che vedrà il varo del nuovo decreto terremoto e l'esame del pacchetto del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul carcere ai grandi evasori, la maggioranza continua imperterrita a battagliare sui punti contenuti all'interno della manovra. nella fattispecie, i litigi hanno finito per collocare quasi agli estremi opposti chi nel precedente Governo gialloverde mostrava ...

"Al governo con Renzi? Mai nella vita" - dice Salvini : "Io al governo con Renzi? Ma neanche se mi offrissero di fare il re del mondo. Mai nella vita". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un comizio a Todi, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse ipotizzabile in futuro una coalizione con l'ex premier toscano. "Lo tenga in memoria", ha aggiunto rivolgendosi al giornalista che lo stava filmando. Per poi rispondere al leader di Italia Viva che alla Leopolda, appellandosi ...

1994 - nella serie Sky Berlusconi in Sardegna con Bossi per salvare il governo : è la vigilia del terremoto politico. L’anticipazione : Due eventi cruciali sono al centro dei nuovi episodi – il 5 e il 6 – di 1994, ultimo capitolo della trilogia, attesi domani 18 ottobre in esclusiva su Sky. nella serie, diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce, ritroviamo il cast di protagonisti Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, insieme ad Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. Le vie per salvare il governo Berlusconi passano dalla Sardegna: nella sua ...

Cosa c’è nella legge di bilancio approvata dal governo Conte bis : Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Questa mattina all’alba, dopo un vertice di diverse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2020, il decreto fiscale a essa collegato e ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, un testo ufficiale dove vengono riportate tutte le spese e le entrate che l’esecutivo stima per ...

Renzi : "Salvini getta il Paese nella paura" Leader Lega replica : "Ti sei inventato un governo per non far votare gli italiani" : Matteo contro Matteo. Nessuna esclusione di colpi nel duello televisivo, senza diretta, tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dagli studi di Porta a Porta i Leader rispettivamente di Italia Viva e Lega, non se le mandano a dire: "Fa politica da 27 anni ma non ha portato a casa nulla. Solo spot. La sua è la politica degli spot" attacca Renzi rivolgendosi a Salvini."Lei getta il Paese in un clima di paura, parlando di nuove tasse ...

Cosa c'è nella bozza della manovra varata a tarda notte dal governo : Quasi cinque ore di riunione non bastano a sciogliere i nodi ancora aperti e ricomporre le divisioni interne alla maggioranza di governo sulle misure anti evasione, fortemente volute dal premier Giuseppe Conte, che incassa la sponda del titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri (e dei dem). Ma i fronti aperti da renziani e pentastellati sul tetto al contante (norma su cui si starebbe ragionando per raggiungere una intesa, riferiscono fonti ...

Cosa c'è nella manovra varata a tarda notte dal governo : Lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

governo : Borrelli - ‘investire nella sicurezza delle scuole’ : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – “La vulnerabilità delle scuole” è un tema che “non riguarda solo la Sicilia ma, purtroppo, è generalizzato a livello nazionale. D’altronde, anche il ministro Fioramonti ha fatto delle dichiarazioni importanti. Ci auguriamo che questo investimento sulla sicurezza scolastica sia quello più importante che si possa avere dalla nuova legge di Bilancio”. E’ l’allarme ...

Castaldi - unico abruzzese nella squadra di governo : "Emozione tanta ed indescrivibile" : Roma - "L'emozione di far parte della squadra dei 42 sottosegretari è tanta, indescrivibile. Mi accingo a svolgere il mio compito di sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento con la massima serietà e dedizione, consapevole del fatto che il nuovo Governo Conte ha di fronte a sé obiettivi non facili, che richiederanno grande disciplina e delicato lavoro di sintesi fra le diverse forze politiche della maggioranza. ...

governo Conte 2 - le difficoltà non tarderanno. E la causa non si trova nella maggioranza : di Andreina Fidanza Con la nascita dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, si sta delineando per il Bel Paese una stagione politica di un certo peso internazionale. Utopistica fino ad un mese fa, sempre più concreta e con tanto di endorsement da più di una cancelleria europea nella settimana appena trascorsa. Ma se sul fronte europeo tutto sembra ...

governo - Conte durissimo con la Lega nella replica alla Camera. L’intervento integrale : Il lungo discorso di replica del premier Giuseppe Conte a Montecitorio ha toccato molteplici punti ed è stato caratterizzato dal continuo e puntuale scontro con i deputati leghisti, che non gli hanno risparmiato Contestazioni a scena aperta: “La nostra Costituzione esprime una assetto e un equilibrio istituzionale, noto come democrazia parlamentare: significa che voi parlamentari siete eletti dal popolo e che questo Governo viene qui a ...