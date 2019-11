Fonte : wired

(Di giovedì 7 novembre 2019) A vederla così, nella versione giallo fluo, sagomata, sembra la creazione di uno stilista di grido. O, quantomeno, ildi abbigliamento che uno dei protagonisti di The Big Bang Theoryindossare in discoteca. E invece no, sorpresa: FlashUp è solo una giacca da. Non tanto comune per la verità, visto che al posto delle strisce catarifrangenti ha rifiniture luminose, realizzate con veri led della Osram. In questo modo chi la indossa è sempre visibile in tutte le condizioni di luce. I led infatti garantiscono una luce omogenea e di lunga durata, grazie al collegamento a una power bank. E il rischio di nonvisti si riduce. L’idea è figlia di una joint venture tra Osram e Rossini, azienda italiana specializzata nella realizzazione di abiti dae dispositivi di protezione individuale. Lo scopo è quello di utilizzare una tecnologia come il led al di fuori dei ...

MilanoCitExpo : Il giubbotto da lavoro con i led potrebbe essere il capo fashion dell’inverno #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - sherlokii__ : Il mio scazzo nel vestirmi per andare al lavoro si è ufficialmente palesato oggi, quando sono uscita di casa con il… - Anna_85756 : RT @OsramItalia: Direttamente dalla #iera internazionale per la sicurezza e la salute sul #lavoro, #OSRAMsmartTextile presenta con Rossini1… -