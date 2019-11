Il Giornale | adesso sono cavoli di Carletto Al prossimo fiasco sarà lui a rimetterci

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Nel Napoli volano stracci, scrive Angelo Rossi su Il, come già accadde 31 ani fa con Garella e la squadra contro Bianchi. La differenza, rispetto ad oggi, è che il campionato è appena iniziato e non è in gioco il tricolore, eppure i segnali di rotturachiari. “come intende il Napoli procedere per i prossimi 7 mesi? Portando avanti ancora la guerra civile? Cambiando l’allenatore? Mettendo altre toppe per reggere l’impossibile?” Il comunicato emesso ieri dal Napoli affronta due nodi. Il primo è quello della ribellione dei calciatori, che la società promette di non far passare come impunita. Il secondo è di tipo tecnico. Poiché la società non può obbligare fisicamente i calciatori a tornare in ritiro, scarica tutto sull’allenatore. E’ chiaro che,lui, per il club, “a rispondere dei comportamenti interni”. Nelle mani di ...

matteorenzi : Il Giornale dice che io sono un tassatore. La mia storia dimostra il contrario: IMU, 80€, industria 4.0, Irap, cano… - mariavenera2 : RT @mariavenera2: E oggi ancora, adesso che mi hanno aumentato la pensione mi permetto il lusso di comprare Giornale e Riformista! Ben 3 eu… - mariavenera2 : E oggi ancora, adesso che mi hanno aumentato la pensione mi permetto il lusso di comprare Giornale e Riformista! Ben 3 euro lordi l'anno ?? -