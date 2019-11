Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019) Pesa il no di un nutrito gruppo dei senatori M5s sulla strada di unperilex. Uncomposto perlomeno da una ventina di pentastellati guidato dall'ex ministro Barbara Lezzi che è contrario a qualsiasi ipotesi di un provvedimento ad hoc sullo scudo penale. "Se ArcelorMittal non ci sta allora si allarghi il confronto ad altre aziende, non possiamo farci minacciare così", spiega un senatore M5s. Anche per le resistenze interne a M5s il governo al momento dovrebbe prendere tempo sulle mosse da compiere riguardo al confronto con ArcelorMittal. Al di là dell'esito del vertice (potrebbe esserci un altro incontro la prossima settimana) che si è tenuto ieri mattina a palazzo Chigi - ArcelorMittal nella riunione di ieri ha mantenuto ferma la propria posizione ribadendo la necessità di riscrivere il contratto siglato - i dubbi continuano a riguardare proprio la ...

Agenzia_Italia : Il fronte pentastellato contrario al decreto per risolvere il caso ex Ilva #ArcelorMittal #Ilva -