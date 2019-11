Il creatore di BoJack Horseman contro la decisione di chiudere la serie

Fonte : wired

(Di giovedì 7 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=KR5FJRH09BY Negli ultimi anni laanimatasi è imposta ai favori della critica grazie al suo stile d’animazione e di narrazione assolutamente originali, sardonici ecorrente. Nelle sue diverse stagioni (la sesta è iniziata lo scorso 25 ottobre prima di concludersi con gli ultimi episodi a partire dal 10 gennaio) questa produzione che vede per protagonista un cavallo antropomorfo, ex star delle sitcom, ha raccontato uno spaccato decisamente satirico sul mondo dello spettacolo ma ha anche saputo regalare riflessioni esistenziali parecchio profondi su temi come isolamento, dipendenze e depressione. Nonostante il risottenuto, però, Netflix, la piattaforma di streaming che l’ha ospitata dal 2014 ha deciso di cancellare la. Lanon è arrivata però in accordo con ildella stessa...

