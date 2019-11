Il Cantante Mascherato | cos’è il nuovo show di Milly Carlucci

Fonte : dilei

(Di giovedì 7 novembre 2019) Si intitola Ilildifra i più attesi della prossima stagione. Il format andrà in onda su Rai Uno ed è stato fortemente voluto dalla conduttrice e regina di Ballando con le Stelle. Il nome originale è Masked Singer e ha per protagonisti circa dodici vip mascherati per non essere identificabili che si sfidano a colpi di interpretazioni canore. In ogni puntata i protagonisti dellosi esibiscono a coppie e si sfidano, il più votato viene promosso, mentre i meno votati vanno al ballottaggio e il peggiore oltre a essere eliminato deve svelare la sua identità. A rendere interessante loè il fatto che il pubblico a casa oltre a votare le varie esibizioni può cercare di smascherare i concorrenti, svelando l’identità grazie ad alcuni video e indizi. Chi si nasconde dietro le maschere? Spesso attori e atleti, ma anche cantanti, star di ...

