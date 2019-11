IGI | Origins è un nuovo capitolo della serie | si tratta di uno stealth shooter ambientato

Memory – The orIGIns of Alien - tutto quello che non sapete sulla genesi del film e del mito : Alien, 40 anni dopo. Ma quello xenomorfo chi l’ha creativamente davvero partorito? Il documentarista Alexandre O.Philippe con Memory – The origins of Alien (in questi giorni nelle sale del Trieste Science+Fiction Festival) offre un’osservazione trasversale, sinuosa e ipnotica sulla possibile origine del mito. Già, perché in questa atipica raccolta di testimonianze, di documenti d’archivio e supposizioni sull’Alien, manca intanto, parecchio ...