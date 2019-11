Ibrahimovic al Milan - Don Garber annuncia : “È stato reclutato dai rossoneri” : Zlatan Ibrahimovic al Milan. A fare la clamorosa rivelazione è Don Garber, commissioner e tra i massimi rappresentanti della MLS, la lega calcistica americana nella quale milita il colosso di Malmoe. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Espn, Garber – forse inavvertitamente – si è lasciato scappare qualche parola di troppo sul futuro di Ibrahimovic: “Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai ...

Don Garber : «Il Milan ha preso Ibrahimovic» : «Il Milan ha preso Ibrahimovic». La notizia rimbalza dagli Stati Uniti. Sono le parole di Don Garber commissioner della Mls. Il proprietario del campionato calcistico statunitense spiega a Espn ha spiegato: «Zlatan è un personaggio molto interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come già in passato fu Beckham. Oggi Ibrahimovic ha 38 anni, adesso è stato preso dal Milan che è uno dei club più importanti al mondo. ...

Raimondi : 'Il Milan proverà ad acquistare Rakitic e Savic - Ibrahimovic è il sogno' : Il giornalista Claudio Raimondi, nel suo ultimo intervento per 'SportMediaset', ha offerto una serie di aggiornamenti sulle possibili trattative di calciomercato portate avanti dal Milan. I proprietari dei rossoneri, Elliott Management, sono disposti a cambiare rotta investendo anche su giocatori esperti capaci di dare uno scossone al brutto inizio di stagione. Raimondi ha discusso in dettaglio del possibile mercato invernale del Milan, con ...

Calciomercato Milan - per Marca : 'Ibrahimovic vicino al ritorno in rossonero' : Zlatan Ibrahimovic ha scatenato una serie di rumors di mercato da quando ha affermato che lascerà la MLS, ma secondo 'Marca.com', lo scenario più probabile è che l'attaccante svedese tornerà al Milan. Sempre secondo la testata spagnola, la dirigenza rossonera accetterebbero di buon grado il ritorno di Ibra a Milano. Ciò che comunque sembra chiaro è che lo svedese metterà fine alla sua permanenza negli Stati Uniti, l'attaccante vuole lasciare i ...

Anche il Milan aveva pensato a Ibrahimovic - ma lo svedese preferì i Galaxy : Il Corriere della Sera di oggi svela un retroscena su Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese che negli ultimi tempi non ha fatto mistero della volontà di lasciare l’Mls alla scadenza del contratto a gennaio, aprendo le porta ad un suo possibile ritorno in Italia, avrebbe invece preferito restare in America la scorsa estate Ibrahimovic-Milan, vicino il rinnovo coi Galaxy “Se era già noto che la proprietà in estate aveva ...

Milan - Gazidis fa chiarezza : “per tornare al top non serviranno 10 anni. Niente Ibrahimovic. E su Maldini…” : Approvato all’unanimità il bilancio in rosso del Milan, ma azionisti e tifosi vogliono chiarezza. Ivan Gazidis spiega la linea della società e risponde a Maldini Dopo la sconfitta per 2-1 subita contro la Roma, l’assemblea dei soci, riunitasi a Casa Milan, ha approvato all’unanimità il bilancio del club rossonero al 30 giugno 2019 chiuso con perdite per 155 milioni di euro e un rosso consolidato di circa 146 milioni. È il ...

Milan – Ibrahimovic in rossonero? Maldini sicuro : “non so se accetterebbe la panchina” : Ibrahimovic al Milan? Il commento del dt rossonero Paolo Maldini Nelle ultime settimana si parla tanto di un possibile ritorno di Ibrahimovic in Italia. Lo svedese ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A e si è associato tanto il suo nome al Milan. E’ stato Maldini ha parlare di questa possibilità: “Ibra potrebbe essere un sogno per tante cose, forse dentro la sua testa c’è un po’ la paura di non ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

A tutto Ibrahimovic : “in Serie A farei ancora la differenza. Il Milan? Mi spiace - ma la qualità non è gratis” : L’attaccante svedese ha parlato a margine dell’inaugurazione della sua statua a Malmoe, ammettendo di poter fare ancora la conferenza in Serie A Giornata speciale per Zlatan Ibrahimovic, che a Malmoe oggi ha svelato la statua costruita in suo onore. Tanta gente per assistere alla cerimonia, tra cui tanti giovani invitati sui social dallo svedese a saltare la scuola per essere presenti. Lapresse Al termine dell’evento, il ...