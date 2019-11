Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 | video | gol e sintesi Decisiva una magia di

Fonte : oasport

Lasi è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria in casa delper 2-1. Un successo arrivato proprio allo scadere grazie ad unadi Douglas Costa. Il brasiliano ha saltato tutta la difesa russa, poi uno due con Higuain e alla fine pregevole tocco sotto le gambe del portiere. Un gol veramente bellissimo e molto importante per la squadra di Sarri. Qui di seguito glidella partita.

