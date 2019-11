Haaland Juventus | le parole del padre fugano ogni dubbio

Calciomercato Juventus - Haaland possibile erede di Cristiano Ronaldo : Il Calciomercato riaprirà a gennaio, ma la Juventus è già attivissima. In particolare la dirigenza bianconera sta pensando al futuro. Andrea Agnelli vorrebbe infatti mettere a segno un altro grande colpo in attacco dopo Cristiano Ronaldo e sta monitorando alcuni profili per la fase offensiva. In questi giorni si sta facendo spesso il nome di Kylian Mbappé (campione francese che milita nelle fila del Paris Saint Germain), ma la Juventus avrebbe ...

Calciomercato Juventus - secondo 'The Guardian' interessa Haaland del Salisburgo (RUMORS) : La Juventus, a gennaio, potrebbe intervenire in maniera massiccia sul mercato, non tanto negli acquisti ma nelle cessioni. Motivi di bilancio e richieste di alcuni giocatori che hanno raccolto molto minutaggio potrebbero essere le cause di alcune partenze: si parla molto di Rugani, Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca. Proprio la cessione della punta croata potrebbe portare ad un investimento importante per il settore avanzato, se non a gennaio, ...

Juventus - bomba dall’Inghilterra : tutto su Haaland - ma occhio al Napoli : Manchester United e Juventus guidano una fila di oltre 20 club che monitorano i progressi di Erling Braut Haaland. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, era pronto a firmare Haaland dal Molde nell’estate del 2018 per la cifra di 6 milioni di euro, ma il ragazzo era riluttante a trasferirsi in un club in cui difficilmente avrebbe avuto chance di giocare. Juventus, ecco chi è Erling Braut Haaland, la stella norvegese Il ...

Mercato Juventus - Paratici e Nedved puntano Haaland per gennaio : Mercato Juventus – La Juventus di Sarri pensa già al futuro, i bianconeri stanno cercando un profilo giovane ma dal talento immenso: un CR7 più giovane. Paratici sembra aver individuato quel profilo in un calciatore (oltre a Mbappè, sogno di Mercato). Stiamo parlando di Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Red Bull Salisburgo. Il giocatore di nazionalità norvegese è andato a segno anche contro il Napoli ...

Calciomercato Juventus - per il mercato di gennaio ipotesi Haaland : La Juventus pensa già al futuro e avrebbe messo nel mirino uno dei migliori giovani del panorama calcistico europeo. Stiamo parlando di Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante che milita nelle fila del Red Bull Salisburgo. Il giocatore di nazionalità norvegese è andato a segno anche contro il Napoli in Champions League, siglando una doppietta che però non è bastata ad evitare la sconfitta contro il club partenopeo. Un gol su rigore e uno di ...

Erling Haaland - il norvegese che fa meglio di Messi : è già partita l'asta - la Juventus c'è : «Il duello con Koulibaly è stato bello, ho i segni sulla pelle che ne dimostrano la durezza». Parole di Erling Haaland, proferite non in modo polemico, ma quasi eccitato. La doppietta ha fatto tremare il Napoli, ma soprattutto ha condotto il 19enne norvegese nella storia della Champions League: è il

Calciomercato Juventus : bianconeri in vantaggio per Haaland : Calciomercato Juventus: Tutti follemente innamorati di Herling Braut Haland. Il giovane attaccante del Salisburgo, classe 2000, nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, ha segnato una doppietta contro il Napoli: per il norvegese sono già ben 6 le reti realizzate in questa Champios League in appena tre partite, bottino che va ad aggiungersi ad uno straordinario avvio nella massia serie Austriaca. Con la maglia del ...

Calciomercato - Haaland nel mirino del Barça : l'attaccante interessa anche alla Juventus : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere concentrato sul baby fenomeno Erling Haaland. A soli 19 anni l’attaccante del Salisburgo ha gli occhi di molti puntati addosso e non potrebbe essere altrimenti dopo il suo inizio di stagione. Il norvegese ha messo a segno in 16 gare ben 19 reti di cui quattro in Champions League. In Europa ha brillato particolarmente con la tripletta all’esordio e il gol contro il Liverpool e proprio queste ...

Calciomercato Juventus - il papà di Haaland : 'Studia Cristiano Ronaldo' : E' una delle rivelazioni della Champions League, grazie a quattro gol in due partite con la maglia del Salisburgo: parliamo della punta norvegese Haaland, che dopo aver realizzato una tripletta contro il Genk, si è ripetuto contro il Liverpool, segnando uno dei gol della squadra austriaca. Attualmente è uno dei più seguiti a livello europeo, anche per la sua giovane età: fra le squadre che sembrano interessate al giocatore ci sarebbe anche la ...

Calciomercato Juventus - a gennaio potrebbe arrivare Kanté : nel mirino anche Haaland : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su N'Golo Kanté, centrocampista francese di grande talento. Il giocatore del Chelsea è un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, che lo ha allenato l'anno scorso. Il tecnico bianconero lo avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera, dal momento che vorrebbe affiancarlo a Pjanic e Ramsey. Un centrocampo a tre di ...

Mercato Juventus - il gioiellino Haaland svela tutto : retroscena bianconero! : Mercato Juventus- Protagonista di un inizio di stagione da autentico protagonista, il gioiellino del Salisburgo, Haaland, autore di una tripletta nel match d’esordio contro il Genk, e protagonista del gol del momentaneo 3-3 nella sfida di ieri contro il Liverpool, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su un clamoroso retroscena di Mercato. Di fatto, l’attaccante norvegese ha così ammesso ai microfoni della ...

Calciomercato Juventus - arrivano conferme dall'Inghilterra : interessa Haaland (RUMORS) : La Juventus, come è noto, è sempre molto attenta al mercato dei giovani, lo ha dimostrato anche nel Calciomercato estivo, nel quale ha investito molto su giovani per la prima squadra ma anche per l'under 23 e la Primavera. In prima squadra spiccano i nomi del classe 1999 De Ligt, l'acquisto più oneroso del mercato bianconero, poi quello del classe 1998 Demiral, arrivato dal Sassuolo, non dimenticando l'investimento su Pellegrini, il terzino ...