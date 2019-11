Gran Bretagna | completata l’identificazione delle vittime del tir | tutti vietnamiti

Meghan Markle sta davvero dividendo la Gran Bretagna? : Il magazine Tatler ha dedicato la copertina a Meghan Markle, la duchessa più chiacchierata degli ultimi anni e ha lanciato un sondaggio che spacca il popolo di Sua Maestà in due parti. davvero la moglie del principe Harry ha portato aria nuova tra gli antichi saloni di Buckingham Palace? La sua indole ribelle ha trascinato via la polvere di tradizioni secolari? Oppure il suo comportamento anticonformista sta solo imbarazzando la royal family e ...

Si rompe lo stallo sulla Brexit : Gran Bretagna alle urne prima di Natale : Dopo il terzo no alla mozione presentata da Boris Johnson per richiedere lo scioglimento dei Comuni e le elezioni anticipate, la storia infinta della Brexit sembra essere a un punto di svolta; il numero uno di Downing Street non si è fatto cogliere impreparato: ha preso la parola annunciando la presentazione di uno short bill per votare il prossimo 12 dicembre ed evidentemente chi doveva capire, ha capito. Infatti, il leader laburista Jeremy ...

Gran Bretagna - 35mila euro a testa ai trafficanti di uomini per morire nel tir dell’orrore : Fino a 35mila euro a testa nella speranza di poter arrivare dall'Asia nel nord europa, è quanto avevano pagato i 39 disperati trovati morti asfissiati nel tir dell'orrore a Thurrock, in Inghilterra. Un giudice ha convalidato l'arresto dell'autista del tir ma le indagini proseguono per stabilire responsabilità e incastrare i trafficanti.Continua a leggere

Cybersicurezza - 9000 denunce telematiche in Gran Bretagna finiscono ‘in quarantena’. E io non finirò mai di stupirmi : Non finirò mai di stupirmi. E non mi consola dover constatare che anche fuori dai nostri confini l’incompetenza regni sovrana. Novemila segnalazioni di crimini informatici inoltrate alla Autorità centrale che in Gran Bretagna coordina le attività di prevenzione nel settore sono finite “in quarantena”, perché sospettate di contenere virus, e quindi non sono state prese in considerazione. Diego Abantantuono esclamerebbe “oh, perbacco” e Renato ...

Erano cinesi i 39 trovati morti nel tir in Gran Bretagna. Un episodio analogo nel 2000 : Sono di nazionalità cinese le 39 vittime ritrovate ieri dalla polizia britannica a Grays, nell’Essex (sud dell’Inghilterra) all’interno del container frigorifero di un tir appena sbarcato nel Regno Unito. Lo riferisce la Bbc. Nel 2000, in un episodio analogo, Erano stati rinvenuti a Dover i corpi di 58 miGranti, pure cinesi.

I miGranti muoiono anche nei camion. Trovati 39 cadaveri in un tir in Gran Bretagna : Trentanove cadaveri in un camion, nell’Essex. L’autista è stato arrestato, il tir proveniva dalla Bulgaria. Il camion era entrato nel Regno Unito sabato attraverso il porto di Holyhead, dopo un passaggio in Irlanda. Il ritrovamento è avvenuto però solo nelle ultime ore, durante un controllo eseguito dalla Essex Police in un’area industriale di Grays, a est di Londra.L’autista, che ha 25 anni, ...

Brexit - trovato accordo tra Gran Bretagna e Ue. Johnson : “Abolito il backstop”. Ma gli unionisti di Belfast smentiscono loro sostegno : Lo ha annunciato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poi anche il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: “Si è arrivati a un accordo sulla Brexit” tra Regno Unito e Unione europea. “Abbiamo un Grande nuovo accordo”, ha annunciato su Twitter il premier, sottolineando che questo permette di “riprendere il controllo” della sovranità del Paese. “Dove c’è la volontà, ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile. Domina la Gran Bretagna : Si sono svolte oggi, nella prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su Pista di Apeldoorn, le qualificazioni dell’Inseguimento femminile a squadre. L’Italia vicecampione d’Europa in carica ha schierato un quartetto composto da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini. Dunque, tre delle quattro che conquistarono l’argento a Glasgow nel 2018, con Guazzini che prende il posto di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Per vincere l’oro serve… l’igiene personale! Gran Bretagna a lezione su come ‘lavarsi correttamente le mani’ : La Gran Bretagna avrà l’igiene personale dalla sua parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020: gli atleti britannici infatti seguiranno dei corsi su come lavarsi correttamente le mani Cosa serve per vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi? Talento, sensa dubbio; tanto allenamento, è la base; ma ciò che fa la differenza è… l’igiene personale! Strano ma vero, una maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie ...