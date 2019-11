Governo - il Pd pensa allo strappo Ma c'è l'idea Franceschini premier : I falchi Pd, in primis Delrio, stanchi degli strappi di Renzi e M5s. Ma se salta la leadership di Di Maio si pensa a un Governo a guida dem. E il nome giusto potrebbe essere Franceschini Segui su affaritaliani.it

Conte difende Renzi : "Nessuno sta pensando al voto - non vuole far cadere Governo" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non mette in dubbio la buona fede di Matteo Renzi e si dice convinto che il leader di Italia Viva non sta pensando a far cadere il governo e a tornare al voto: "Nessun sospetto, dobbiamo lavorare concentrati. Queste sono ricostruzioni, fantasie, fermarsi a fare queste elucubrazioni non ha molto senso".

Paolo Becchi contro il Governo : "Uno vuole l'eutanasia politica per gli anziani - l'altro pensa ai ca**i suoi" : L'esecutivo formato Pd e Cinque Stelle sta mietendo molte vittime. Sono in tanti gli indignati che avrebbero preferito votare e poter esprimere il proprio voto. In mancanza di questo, Paolo Becchi non si arrende e affida a Twitter i suoi sfoghi: "Un governo cade, ne fanno un altro per intervento di

Giorgia Meloni - la mozione in difesa dei professionisti : "Il Governo pensa solo a vessare" : Lezioni al governo giallorosso, firmate Giorgia Meloni: "Mentre la sinistra al governo ragiona su come vessare le persone con le tasse, Fratelli d'Italia si schiera a fianco dei professionisti presentando una mozione con 21 impegni. Noi crediamo che lo Stato debba aiutare chi lavora non tentare di m

Governo - Conte : «Bisogna fare squadra Chi non la pensa così - è fuori» : Il premier replica alle frecciate di Italia Viva e M5S. Sulle partite Iva: «Io ho alzato l'aliquota del 15% da 30 a 65mila euro, come fate a dire che sono contro di loro» ha poi detto: «Qui bisogna fare squadra. Chi non la pensa così, è fuori dal Governo». Il vicesegretario del Partito democratico replica alle critiche alla manovra fatte da Movimento 5 Stelle e Italia Viva: «Non mi so spiegare questo atteggiamento»

Pensioni - Quota 100 : ecco come pensa di intervenire il Governo. Matteo Renzi : "Via subito la riforma" : Via Quota 100 e nessun mini-aumento di tasse. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, interviene sulla manovra di bilancio e si dice soddisfatto per la decisione di non alzare l'Iva: "Gran passo in avanti, davvero: tutt'altro che scontato fino a qualche giorno fa". E attacca: "Prima che aumentare le ta

Quota 100 : il Governo pensa di aumentare la finestra d'uscita - risparmi fino a un miliardo : LaQuota 100, introdotta durante il primo esecutivo Conte e rivendicata con forza dalla Lega, potrebbe essere oggetto di revisione da parte dei tecnici del governo in vista della prossima manovra economica: l'obiettivo è quello di recuperare dai 600 milioni fino ad un miliardo di euro, allungando i termini per la decorrenza delle prossime pensioni. Il Ministero del Lavoro però sembra contrario ad una modifica, dello stesso avviso sono anche i ...

Enrico Letta - chiede al nuovo Governo lo Ius culturae e l’età di voto a 16 anni : “Bisogna pensare ai ragazzi” : Punta sui giovani Enrico Letta. L’ex premier e direttore dell’Istituto di Studi politici a Parigi in un’intervista a La Repubblica chiede al nuovo governo di riaprire il fascicolo Ius culturae e di abbassare l’età di voto a sedici anni: “Il mio lavoro sono i ragazzi, è a loro che bisogna pensare”. Proposte che l’ex premier giudica urgenti e facilmente approvabili in parlamento con questa maggioranza. ...

Legge bilancio : Governo pensa a Poste per card anti-evasione - su modello RdC : Il Governo pensa a Poste Italiane per la gestione della 'card anti-evasione', sul modello della prepagata gia' in funzione per il Reddito di cittadinanza. Questo il tema al centro dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'amministratore delegato di Poste Matteo Del Fante nell'ambito dei lavori sulla Manovra e il decreto Legge collegato, secondo quanto riferiscono fonti tecniche a Radiocor. Il Governo sta definendo un ...

Governo : Salvini - ‘se Conte e Mattarella preoccupati potevano pensarci prima’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “E’ un Governo nato da una settimana e già litigano, già ci sono scissioni. Il presidente Conte è preoccupato, Mattarella è preoccupato. pensarci prima? Lo dico con il massimo della sobrietà, della tranquillità, del rispetto istituzionale. pensarci prima e restituire il diritto di voto al popolo italiano? Pareva brutto?”. Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. ...

Cosa pensano reciprocamente gli elettori di Pd e M5s dei nuovi alleati di Governo : Ottenuta la fiducia del Parlamento – prima alla Camera e poi al Senato – il governo Conte bis è entrato ufficialmente in carica “nella pienezza dei suoi poteri”. Già la scorsa settimana avevamo sottolineato come, tra le incognite sulla strada di questo nuovo esecutivo, un ruolo tutt'altro che secondario sia costituito dal sostegno popolare nei confronti dei partiti che formano la nuova maggioranza (M5s e Pd) e dello stesso premier. Per quanto ...