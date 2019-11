Governo | domani Conte a funerali vigili ad Alessandria

Agorà - Lina Palmerini attacca sull'Ilva : "Quale impresa fa accordi con un Governo che oggi c'è - domani forse" : Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, Lina Palmerini attacca l'esecutivo giallo rosso sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di ArcelorMittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilimento di Tarant

**Ex Ilva : incontro Governo-AncelorMittal domani 15.30** : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – L’incontro tra il governo e i vertici di AncelorMittal, convocato dal premier Giuseppe Conte, a quanto apprende l’Adnkronos si terrà domani pomeriggio alle 15.30.L'articolo **Ex Ilva: incontro governo-AncelorMittal domani 15.30** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : domani Conte ad Ance - poi vede membri commissione femminicidio : Roma, 29 ott. (Adnkronos) – domani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà, alle 12, all’assemblea Ance 2019, al Palazzo dei Congressi a Roma. In agenda c’è poi un incontro con i parlamentari della commissione di inchiesta sul femminicidio a Palazzo Chigi. Sempre nella sede del Governo, il premier dovrebbe prendere parte all’ultimo vertice di maggioranza sulla manovra, fissato, salvo cambi di programma, alle ...

Sulla manovra un vertice non basta - domani nuovo incontro : "Ma c'è piena intesa nel Governo" : Il vertice di maggioranza Sulla manovra a Palazzo Chigi è terminato dopo due ore, un altro - che dovrebbe essere l’ultimo - si terrà domani. E’ quanto trapela da Palazzo Chigi. “C’è stata piena intesa politica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la ...

Anche Cambiamo Lazio in piazza domani per dire ‘no’ a Governo della poltrona : Roma – “Anche “Cambiamo” Lazio sarà domani pomeriggio in piazza San Giovanni, a Roma, per partecipare all’iniziativa “Orgoglio Italiano”, organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini, per dire “no” a questo Governo della poltrona, fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico. Insieme al presidente Giovanni Toti, a tanti amministratori ed esponenti regionali del nostro partito, dunque, “Cambiamo” intende esprimere ...

Governo stringe su manovra - domani CdM : 14.40 Si stringono i tempi per completare il quadro della manovra. Stasera alle 22, vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte, preceduto da una serie di riunioni al Mef tra il ministro dell'Economia, Gualtieri, tecnici, viceministri e sottosegretari per ultimi dettagli. Il Documento programmatico di bilancio (l'ossatura della manovra) approderà domani in CdM, assicurano fonti parlamentari, e sarà poi trasmesso alla Commissione Ue e ...

‘Sotto Tiro’ - il libro-inchiesta sulle armi sarà presentato domani in via del Governo Vecchio : Roma – ‘Sotto Tiro’ di Stefano Iannacone, libro inchiesta sulla diffusione delle armi, è un libro ricco di riflessioni sul possesso di armi da fuoco, approfondisce il tema della sicurezza e tratta il tema dell’aumento delle richieste di licenza a fronte di un calo di rapine e furti. L’appuntamento è fissato per domani mercoledì 9 ottobre alle 19.30, nella libreria Altroquando, in via del Governo Vecchio Un ...

Governo : Conte domani al Dis - in serata incontro con presidente Consiglio Ue : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Mattinata al Dis, appuntamento alle 9.30, per il giuramento dei neoassunti nel Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica per il premier Giuseppe Conte. Alle 20, invece, il capo del Governo riceverà a Palazzo Chigi il belga Charles Michel, presidente designato del Consiglio Ue.L'articolo Governo: Conte domani al Dis, in serata incontro con presidente Consiglio Ue sembra essere il primo su ...

Governo : Conte domani a Milano e venerdì ad Assisi : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà domani a Milano, alle 10.30, all’Assemblea generale di Assolombarda, Teatro alla Scala. venerdì 4 ottobre il premier sarà ad Assisi, alle 10, per la festa di San Francesco Patrono d’Italia. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.L'articolo Governo: Conte domani a Milano e venerdì ad Assisi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : domani Conte a Cagliari : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani, mercoledì 2 ottobre, sarà a Cagliari in Prefettura. Alle ore 12.20 è previsto l’intervento al Convegno internazionale “Percorsi Mediterranei di Mediazione per la pace” promosso dall’Università di Cagliari. Alle ore 13.50, il premier parteciperà al Tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Cagliari. Si legge ...

Sicilia : Governo assente in Aula - esame 'collegato' rinviato a domani : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - Slitta a domani, alle 16, l'esame del collegato all'Ars. La seduta di Sala d'Ercole che avrebbe dovuto completare l'esame del testo è stata infatti rinviata a causa dell'assenza in Aula del governo impegnato a Giampilieri per l'anniversario dell'alluvione che dieci anni

Ocean Viking sbarca domani a Messina - Salvini : “Governo del tradimento apre le porte a un’altra ong” : La nave delle ong Ocean Viking, con 182 persone a bordo, sbarcherà a Messina. A causa del maltempo, che rallenta la navigazione, il natante potrebbe arrivare al porto siciliano non prima dio domani mattina. Salvini attacca: "Il governo del tradimento apre le porte a un'altra Ong. Gli italiani non lo dimenticheranno".Continua a leggere

Governo : domani Conte ad Atreju poi in Puglia - domenica dalla Cgil a Lecce : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Di seguito gli appuntamenti del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di sabato 21 e domenica 22 settembre: 21 settembre, ore 11.20, Festa di ‘Atreju 2019’ all’Isola Tiberina a Roma. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, il premier sarà all’inaugurazione di Valoridicarta SpA, stabilimento del Poligrafico e Zecca dello Stato (viale Leone XIII 333) a Foggia. domenica 22 settembre alle ...

Governo : fonti - ‘domani Cdm alle 9.30’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – Il Cdm è previsto per domani mattina alle 9 e 30. Si apprende da fonti di Governo. L'articolo Governo: fonti, ‘domani Cdm alle 9.30’ sembra essere il primo su Meteo Web.