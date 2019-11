Google lancia il nuovo YouTube desktop | interventi al design e qualche nuova funzionalità

Google lancia Android Studio 4 e la Android Developer Challenge : Nel corso della prima giornata di Android dev Summit, sono stati annunciati Android Studio 4.0 e la nuova Android Developer Challenge. L'articolo Google lancia Android Studio 4 e la Android Developer Challenge proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel Watch è a un passo dalla realtà. Xiaomi - nel mentre - è pronta a lanciare il suo smartwatch : Durante l'evento del 15 ottobre Big G potrebbe lanciare il nuovo Google Pixel Watch L'articolo Google Pixel Watch è a un passo dalla realtà. Xiaomi, nel mentre, è pronta a lanciare il suo smartWatch proviene da TuttoAndroid.

Netflix lancia “The 3% Challenge” - che si gioca con la voce tramite Alexa e Google Assistant : Netflix dà il benvenuto ad un nuovo gioco, si chiama "The 3% Challenge" ed è basato sul controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant. L'articolo Netflix lancia “The 3% Challenge”, che si gioca con la voce tramite Alexa e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe essere in vena di fare acquisti per lanciare la sfida a TikTok : Stando a quanto riportato da The Wall Street Journal, Google starebbe valutando la possibilità di acquisire Firework. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google potrebbe essere in vena di fare acquisti per lanciare la sfida a TikTok proviene da TuttoAndroid.

Google si prepara a lanciare il test della velocità internet sui dispositivi Nest Hub : Secondo le stringhe trovate dai colleghi di 9TO5Google nel codice di una build del software di Google Nest Hub, il colosso di Mountain View sta per rilasciare una nuova funzionalità che effettua il test di velocità della connessione internet per il popolare smart display. Attualmente non è ancora del tutto chiaro come questa feature funzionerà, tuttavia potrebbe essere attivata tramite una richiesta a Google Assistant, potrebbe apparire sul ...

Google e Levi’s lanciano due nuove giacche hi-tech sempre connesse in Italia : Se le giacche futuristiche di Cyberpunk 2077 vi fanno sperare in un futuro iper-tecnologico, sappiate che Google e Levi’s ci riprovano ancora una volta con le nuove Levi’s Trucker Jacket e Levi’s Sherpa Trucker Jacket. Se la memoria vi assiste (ricordate il Levi’s Commuter?), saprete bene che Google non è nuova a collaborare con Levi’s, sebbene sia passato qualche anno dalla loro ultima creazione. Ma cosa ...

Google lancia delle scorciatoie per Google Assistant chiamate Action Blocks : Google ha sperimentato un modo per creare una sinergia tra Android e Google Assistant per ridurre la complessità di alcuni compiti con l’obbiettivo di migliorare l’accessibilità per 630 milioni di persone nel mondo che vivono con qualche forma di disabilità cognitiva. In occasione del Google I/O 2019, il gigante di Mountain View ha preso spunto da un dispositivo chiamato DIVA che rende le persone con disabilità più autonome, ...

Google lancia la Modalità incognito per Maps - l’auto-delete per YouTube - controllo vocale e altri tool di sicurezza : Google sembra tenere in considerazione la privacy degli utenti in modo sempre crescente, anche se probabilmente questa volontà è guidata da norme europee, azioni legali e quant’altro. L’azienda californiana crede che il controllo sui dati personali debba essere totale e semplice da gestire ed è per questo che nel tempo ha integrato svariate opzioni al servizio dei singoli utenti per eliminare cronologie di ricerca, delle posizioni e ...

Google lancia Password Checkup - un tool per migliorare le vostre password : Nonostante gli enormi sforzi di Google e di tante altre aziende per sensibilizzare gli utenti verso l’attuazione di buone pratiche quando si parla della scelta delle password, ancora oggi un grandissimo numero di utenti utilizzano password estremamente vulnerabili. Secondo una stima, il 25% degli americani utilizza ancora oggi password come “Abc123”, “password” o ancora “P@ssw0rd”. È un dato allarmante ...

Google lancia Password Checkup - un tool per migliorare le vostre password : Nonostante gli enormi sforzi di Google e di tante altre aziende per sensibilizzare gli utenti verso l’attuazione di buone pratiche quando si parla della scelta delle password, ancora oggi un grandissimo numero di utenti utilizzano password estremamente vulnerabili. Secondo una stima, il 25% degli americani utilizza ancora oggi password come “Abc123”, “password” o ancora “P@ssw0rd”. È un dato allarmante ...

Google e Levi’s lanciano due nuove giacche hi-tech sempre connesse : Se le giacche futuristiche di Cyberpunk 2077 vi fanno sperare in un futuro iper-tecnologico, sappiate che Google e Levi’s ci riprovano ancora una volta con le nuove Levi’s Trucker Jacket e Levi’s Sherpa Trucker Jacket. Se la memoria vi assiste (ricordate il Levi’s Commuter?), saprete bene che Google non è nuova a collaborare con Levi’s, sebbene sia passato qualche anno dalla loro ultima creazione. Ma cosa ...

Google lancia Play Pass negli USA - un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi : Google sta introducendo un nuovo modo per fruire i contenuti offerti dal Play Store con Google Play Pass, un nuovo servizio in abbonamento che consente di accedere a oltre 350 app e giochi completamente sbloccati, privi di pubblicità, acquisti in-app e pagamenti anticipati. L'articolo Google lancia Play Pass negli USA, un abbonamento mensile con centinaia di giochi inclusi proviene da TuttoAndroid.