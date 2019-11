Golf – Grand Final | Francesco Laporta guida la classifica | l’azzurro già sicuro del pass

Golf in Piazza - grande successo a Torino : oltre 3000 presenze e tanti selfie con la Ryder Cup : Festa di sport per famiglie e tantissimi bambini a Piazza San Carlo e Via Roma nel quarto evento 2019 della Road to Rome 2022. Ospite d’onore il trofeo ufficiale della Ryder Cup “Golf in Piazza” trasforma il Salotto di Torino in un green con oltre 3.000 persone protagoniste di una giornata all’insegna del divertimento a Piazza San Carlo e Via Roma. tantissimi i bambini che hanno provato l’emozione del primo colpo da Golf nel quarto evento ...

Golf – Alps Tour Grand Final : vittoria azzurra! Federico Maccario si aggiudica il torneo : Alps Tour Grand Final: trionfo italiano! torneo a Federico Maccario e ordine di merito a Edoardo R. Lipparelli. I due azzurri hanno ottenuto, insieme a Enrico Di Nitto, la ‘carta’ per disputare il Challenge Tour 2020 Trionfo italiano nell’Alps Tour Grand Final, la gara conclusiva dell’Alps Tour, con il torneo vinto da Federico Maccario, con Edoardo Raffaele Lipparelli primo nell’ordine di merito e con tre azzurri promossi sul Challenge ...

Golf – Alps Tour Grand Final : De Moral e Portillo raggiungolo Lipparelli in vetta : Alps Tour Grand Final: nel Grand Final Lipparelli raggiunto in vetta da due spagnoli Terzetto al vertice con 137 (-7) colpi nell’Alps Tour Grand Final dove Edoardo Raffaele Lipparelli (67 70) è stato raggiunto dagli spagnoli Jordi Garcia Del Moral (71 66) e Angel Hidalgo Portillo (69 68). I primi due giri del torneo si sono svolti al Golf Nazionale (par 72) di Sutri, mentre i due conclusivi si disputeranno al Terre dei Consoli GC di ...

Golf – Edoardo Raffaele Lipparelli leader nell’Alps Tour Grand Final : Edoardo Raffaele Lipparelli al comando dell’Alps Tour Grand Final dopo il primo giro: il Golfista italiano precede di un colpo l’argentino Martin Contini Edoardo Raffaele Lipparelli ha preso subito il comando con 67 (-5) colpi nell’Alps Tour Grand Final, torneo conclusivo dell’Alps Tour che ha luogo sui due percorsi laziali del Golf Nazionale a Sutri (primo e secondo giro) e del Terre dei Consoli GC a Monterosi (terzo e quarto ...

Golf – Alps Tour Grand Final : si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour : All’Alps Tour Grand Final si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour L’Alps Tour giunge al traguardo con l’Alps Tour Grand Final (23-26 ottobre) in programma sui due percorsi laziali del Golf Nazionale a Sutri (primo e secondo giro) e del Terre dei Consoli GC a Monterosi (terzo e quarto turno) dove saranno in gara 41 dei primi cinquanta classificati nell’ordine di merito ammessi di diritto. Al termine della gara ...

Golf - analisi Open d’Italia 2019 : trionfa Wiesberger - emozioni a non finire con Pavan e Laporta. Grande amarezza per Francesco Molinari : L’Open d’Italia 2019 di Golf si è concluso ieri con un ribaltamento di fronte che ha portato alla terza vittoria stagionale il trentaquattrenne austriaco Bernd Wiesberger. Il nuovo numero 1 della Race to Dubai è stato in grado di recuperare i tre colpi che lo separavano dalla vetta del leaderboard occupata dall’inglese Matthew Fitzpatrick e si è portato così a casa il settimo trofeo in carriera sullo European Tour, in quella ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Wiesberger trionfa all’Olgiata - Fitzpatrick beffato. Un grande Laporta e Pavan chiudono in top 10 : L’austriaco Bernd Wiesberger continua la sua incredibile marcia trionfando, per la terza volta in stagione, alla settantaseiesima edizione dell’Open d’Italia 2019 di Golf. Sul percorso par 71 dell’Olgiata di Roma l’atmosfera è stata oggi quella delle grandissime occasioni, con un folto pubblico e un caloroso sole che hanno avvolto di magia il round finale del più importante torneo nazionale, primo passo di ...

Golf - Open d’Italia 2019 : Wiesberger trionfa all’Olgiata - Fitzpatrick beffato. Un grande Laporta e Pavan chiudono in top 10 : L’austriaco Bernd Wiesberger continua la sua incredibile marcia trionfando per la terza volta in stagione alla settantaseiesima edizione dell’Open d’Italia 2019 di Golf. Sul percorso par 71 dell’Olgiata di Roma l’atmosfera è stata oggi quella delle grandissime occasioni, con un folto pubblico e un caloroso sole che hanno avvolto di magia il round finale del più importante torneo nazionale, primo passo di ...

Golf - la Rolex Pro Am dà il via all’Open d’Italia : grande spettacolo alla vigilia del torneo : Nella vigilia del torneo, l’Olgiata Golf Club ospita la gara a squadre. In campo, insieme ai top player dell’European Tour, anche Andrea Pirlo e Claudio Amendola Il 76° Open d’Italia, l’edizione dei record, punta di diamante del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf, in programma sul percorso dell’Olgiata Golf Club da giovedì 10 ottobre a domenica 13, sarà anticipato domani, mercoledì 9, dalla Rolex Pro Am, che farà da ...