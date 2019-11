Giovannino | Alena Seredova conosce il piccolo | Appena nata | pensavano avessi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lavinia Greci La modella, da tempo testimonial di una onlus che collabora con l'ospedale dov'è nato il, ha raccontato di aver avuto un problema simile, poi tutto cambiò. E sui genitori del neonato dice: "Dev'essere stato difficile. Non li giudico"è nato ad agosto, all'ospedale Sant'Anna di Torino, con una malattia rara: l'ittiosi Arlecchino. Così i genitori deldopo il parto, probabilmente sopraffatti dalla notizia della patologia rara che aveva colpito il figlio, non ce l'hanno fatta e lo hanno abbandonato nella struttura sanitaria piemontese. Lasciandolo solo, di fatto. Ma, soprattutto, lasciando che altri potessero occuparsi di lui. A poche ore dalla diffusione della notizia,ha fatto sapere dire il bambino (lo ha tenuto in braccio in ospedale) e la sua malattia, per motivi personali. La modella, che vive nel ...

