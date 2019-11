Giorgio Tirabassi è stato dimesso | “Ottime condizioni cliniche”

Giorgio Tirabassi è stato dimesso dall’ospedale : Giorgio Tirabassi Giorgio Tirabassi, ricoverato venerdì scorso all’ospedale di Avezzano a seguito di un infarto, è stato dimesso nella serata di ieri “in ottime condizioni cliniche”, come recita il bollettino medico riportato dall’Ansa. Giorgio Tirabassi colpito da un infarto Articolo del 2 novembre – Malore per Giorgio Tirabassi. Il 59enne attore romano è stato colpito da un infarto a Civitella Alfedena, in ...

Colto da malore durante presentazione film in Abruzzo - Giorgio Tirabassi ricoverato ad Avezzano : L'Aquila - L'attore Giorgio Tirabassi è stato Colto da un malore mentre si trovava alla presentazione del film 'Il grande salto' a Civitella Alfedena (L'Aquila). In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro per poi essere stato trasferito all'ospedale di Avezzano. Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita. ...

