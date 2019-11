Francesca Barra | il figlio mai nato | “Crollata e mai rialzata del tutto”

Storie Italiane - Francesca Barra-Claudio Santamaria choc : “Chi ci odia…” : Eleonora Daniele ospita Claudio Santamaria e Francesca Barra a Storie Italiane: “Chi ci odia ha un nome” Lunga e toccante intervista di Francesca Barra e Claudio Santamaria nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019. Ospitati dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno parlato, tra le altre cose, delle feroci critiche delle quali per lungo tempo sono stati vittime (e ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra contro gli haters : "La miglior risposta è l'amore" : Claudio Santamaria e Francesca Barra, ospiti, oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, a 'Storie italiane' di Eleonora Daniele, su Rai1, hanno raccontato, in maniera dettagliata, la propria battaglia contro gli odiatori del web che, in passato, hanno attaccato il loro amore. Ed anche i figli, ancora minorenni, della giornalista:prosegui la letturaClaudio Santamaria e Francesca Barra contro gli haters: "La miglior risposta è l'amore" pubblicato su ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra con La giostra delle anime a Modica : La giostra delle anime a Modica. L’attore e regista Claudio Santamaria e Francesca Barra ospiti della mini rassegna letteraria

La vita in diretta - Francesca Barra sull’aborto : “E’ difficile…” : La vita in diretta, Francesca Barra parla dell’aborto e rivela… Francesca Barra e Claudio Santamaria sono stati ospiti oggi a La vita in diretta per parlare del libro che hanno scritto a quattro mani (“La giostra delle anime”, ndr), del loro amore e dei loro nuovi progetti. Intervistati da Alberto Matano, i due sono tornati su un tema molto delicato che li ha coinvolti e travolti. Parlando dell’aborto di ...

Claudio Santamaria e Francesca Barra : «Amare vuol dire essere complici» : Anche dietro le lenti scure («Mi dà fastidio la luce», si scusa) si intuisce il flusso di sguardi complici che Claudio Santamaria rivolge alla moglie Francesca Barra. Insieme da poco più di due anni e mezzo, si sono già sposati due volte: la prima nel novembre 2017 a Las Vegas, la seconda otto mesi dopo a Policoro, la città di Francesca, dove s’incontrarono la prima volta quando lei aveva 11 anni e lui 15. Insieme hanno quattro figli, tre di ...

Claudio Santamaria - la confessione a Verissimo : “Con Francesca Barra ci siamo scannati”. Poi il bacio in studio : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dove hanno presentato il loro primo romanzo scritto insieme, a quattro mani, “La giostra delle anime“. È stato così che, parlando della stesura del libro, l’attore ha rivelato: “Ci siamo scannati su ogni capitolo, ogni personaggio. Ma da due punti di vista diversi è nata una grande creatività”. Francesca Barra invece, ...

Claudio Santamaria confessa a Verissimo : «Francesca Barra? Ci siamo scannati». Ecco cos'è successo : Francesca Barra e Claudio Santamaria rivelano a Verissimo: «Ci siamo scannati...». Ecco perché. Prima intervista televisiva di coppia per la giornalista lucana e l'attore...

“Ci siamo scannati”. Claudio Santamaria e Francesca Barra a Verissimo : viene fuori la verità : Claudio Santamaria e Francesca Barra sono una coppia molto affiatata e si conoscono da una vita: “A undici anni lui è stato il mio primo lento, a Policoro”, racconta la giornalista e conduttrice tv a “Verissimo”. “Ci rincontravamo ogni tanto a Roma, all’università, poi sul lavoro, ci ricordavamo sempre di quei ragazzini”, spiega ancora Santamaria. Poi, la bufera arrivata con un post su Facebook di un dipendente della Regione Campania che ha ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria in tribunale per difendersi dalle calunnie : "Non è gossip - è cattiveria" : La coppia racconta la battaglia legale che sta portando avanti per difendere i figli e la famiglia dalle calunnie sui social

Celebrity Hunted - i vip annunciano la loro ‘fuga’. Con Fedez e Totti anche Costantino Della Gherardesca - Francesca Barra e Claudio Santamaria : Celebrity Hunted - il messaggio social di Totti “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito. Presto capirete perché“. E’ questo il messaggio ’sibillino’ apparso stamattina sui canali social di alcuni vip. Il mistero però è abbastanza facile da indovinare: si tratta del primo passo verso la partecipazione a Celebrity Hunted, il reality game – nato in Inghilterra – che avrà la prima edizione italiana su ...

“Non cercatemi - devo rimanere in incognito” : da Totti a Fedez e la coppia Francesca Barra – Claudio Santamaria - ecco perché alcuni vip sono scomparsi dai social : Da Francesco Totti a Fedez, è in corso una “fuga” di massa dai social. Ma cosa sta succedendo? perché tanti vip stanno pubblicando lo stesso messaggio enigmatico, che recita: “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”? Presto detto: saranno tutti dei concorrenti di Celebrity Hunted, la versione italiana di un reality inglese di successo. Prodotto da Amazon Prime Video, l’idea del format sembra ...

Ecco perché Claudio Santamaria e Francesca Barra sono scomparsi dai social : Il reality show “Celebrity Hunted” di Amazon che ha già arruolato nelle sue fila star come Fedez, Luis Sal e Francesco Totti, sembra che sia riuscito a mettere a segno un altro colpaccio o meglio due in un colpo solo, trattandosi di una coppia: Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due che, da quando formano una delle coppie più glamour del panorama italiano, non hanno fatto altro che essere onnipresenti sui social, postando immagini non solo ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - la nostra storia d'amore : Quando Francesca Barra ha conosciuto Claudio Santamaria, lei aveva 11 anni e lui 15. Quasi trent'anni dopo hanno scoperto di essere fatti l'uno per l'altra e si sono sposati due volte: la prima a Las Vegas («È stata una follia. Bellissima»). Poi a Policoro, la città di lei, dove era avvenuto il primo incontro. Un amore romantico fatto di complicità e di condivisione anche sul lavoro, visto che Francesca Barra cura l'ufficio stampa del marito, e ...

Francesca Barra - dopo il dramma la romantica dichiarazione di Santamaria : Per Francesca Barra e Claudio Santamaria non è certo un periodo semplice da affrontare. dopo l’aborto avuto circa tre mesi fa, i due stanno provando ad andare avanti. Nessuno può dimenticare l’addolorato post su Instagram di Francesca Barra e Claudio Santamaria che annunciavano che il loro bambino non c’era più. Parole dure da digerire, sensazioni difficili da vivere e da superare. I due, però, dopo tre mesi da quel triste ...