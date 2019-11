Fotocamera tripla e notch a goccia | ecco come sarà il design del Motorola Moto G8

Nokia 6.2 : un nuovo smartphone con tripla Fotocamera posteriore a 259 euro : Da Nokia arriva un nuovo cellulare di fascia media con schermo da 6,3 pollici, aggiornabile ad Android 10

La tripla Fotocamera di OnePlus 7T finisce sul banco degli imputati nel durability test (video) : OnePlus 7T finisce tra le grinfie di JerryRigEverything per il consueto durability test. Che poteva senz'altro andar meglio. Ecco il video L'articolo La tripla fotocamera di OnePlus 7T finisce sul banco degli imputati nel durability test (video) proviene da TuttoAndroid.

Ecco HONOR 9X in Italia : design raffinato e tripla Fotocamera all’assalto della fascia media : HONOR 9X arriva in Italia col "Dynamic X design": stupefacenti giochi di riflessi e colorazione in gradiente a raggiera ne fanno una calamita per gli occhi. L'articolo Ecco HONOR 9X in Italia: design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media proviene da TuttoAndroid.

Batteria da 4000 mAh e tripla Fotocamera posteriore per circa 100 euro : ecco lo ZTE Blade A7s : ZTE Blade A7s è il nuovo smartphone di fascia bassa del colosso cinese. Monta un SoC MediaTek Helio P22, 4 GB di RAM e tre fotocamere posteriori L'articolo Batteria da 4000 mAh e tripla fotocamera posteriore per circa 100 euro: ecco lo ZTE Blade A7s proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia il Galaxy A20s - uno smartphone economico con tripla Fotocamera : Samsung ha tolto i veli sul Galaxy A20s, uno smartphone di fascia bassa con caratteristiche essenziali, che attira l’attenzione con una tripla fotocamera posteriore e uno schermo da 6,5 pollici. Per ora si sa che sarà disponibile nelle quattro colorazioni nero, blu, verde e rosso, ma l’azienda sud coreana non ha comunicato né il prezzo né la disponibilità. Considerata la fascia di appartenenza, tuttavia, ci aspettiamo verosimilmente ...

Samsung Galaxy A20s è ufficiale e porta la tripla Fotocamera sulla fascia medio-bassa : Samsung Galaxy A20s è ufficiale e spunta sul sito del produttore: scopriamo insieme caratteristiche tecniche e design del nuovo smartphone Android di fascia medio-bassa, in attesa di saperne di più su prezzo e disponibilità. L'articolo Samsung Galaxy A20s è ufficiale e porta la tripla fotocamera sulla fascia medio-bassa proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro Exclusive Edition è disponibile in Cina con Snapdragon 855+ - 12 GB di RAM e tripla Fotocamera posteriore : Come anticipato un paio di giorni fa, Redmi K20 Pro Exclusive Edition è stato lanciato oggi in Cina e come previsto lo smartphone è alimentato dal SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus con clock a 2.96GHz e GPU Adreno 640 con overclock a 672MHz. Il dispositivo viene fornito con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, la configurazione più elevata mai offerta da Xiaomi o Redmi. L'articolo Redmi K20 Pro Exclusive Edition è disponibile in ...