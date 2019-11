FOTO – San Paolo contestazione ultrà | arrabbiati gridano | “Giocatori mercenari…”

Esplosione ad Alessandria - tre vigili del fuoco morti. Ipotesi dolosa. LE FOTO : La deflagrazione è avvenuta verso le 2 di stanotte a Quargnento, in una porzione disabitata di una cascina. Le Ipotesi: fuga di gas o incendio. Ma non si esclude la pista dolosa

Esplosione ad Alessandria - due vigili del fuoco morti e un disperso. LE FOTO : La deflagrazione è avvenuta verso le 2 di stanotte a Quargnento, in una porzione disabitata di una cascina. Le ipotesi: fuga di gas o incendio. Ma non si esclude la pista dolosa

La Lazio sbanca San Siro e vola in classifica : Immobile-Correa firmato il blitz - il Milan rischia sempre di più [FOTO] : Milan-Lazio – E’ andato il archivio il posticipo della domenica valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campo sono scese Milan e Lazio. Altra prestazione importante per la squadra di Simone Inzaghi, sempre più in difficoltà la squadra di Pioli che rischia seriamente la retrocessione, il calendario non aiuterà i rossoneri che adesso affronteranno in serie Juventus e Napoli con la paura di crollare ancora ...

ByteDance lancia Smartisan Jianguo Pro 3 con Snapdragon 855 Plus e FOTOcamera quadrupla : All'inizio di quest'anno ByteDance, la società che ha creato TikTok, ha acquisito una serie di brevetti dal produttore di smartphone Smartisan e questa settimana ha introdotto il primo frutto dell'accordo con lo smartphone Jianguo Pro 3. Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 6,39 pollici FHD+ con DC Dimming, è alimentato dal SoC Snapdragon 855 Plus con fino a 12 GB di RAM ed esegue Smartisan OS 7.0 basato su Android 9 Pie. L'articolo ...

A Venezia riaperto dopo 69 anni il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele. FOTO : La struttura è stata inaugurata l'1 novembre, in occasione della celebrazione dei defunti. L’ultima volta era stata allestita nel 1950. Rimarrà aperta per i soli residenti fino al 3 novembre, poi - fino al 10 - sarà percorribile anche dai turisti

San Giuliano di Puglia - la bimba sopravvissuta nella scuola crollata ora fa la maestra | FOTO : Veronica D’Ascenzo aveva 7 anni quando il terremoto distrusse l’istituto «Jovine» uccidendo 27 bambini e la maestra Carmela Ciniglio. «Il mio obiettivo? Vedere crescere i bimbi in aule sicure»

17 anni fa il terremoto in Molise e il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia : bambina sopravvissuta ora sarà una maestra [FOTO] : 17 anni fa, un terremoto di magnitudo 6 fece crollare una scuola a San Giuliano di Puglia. Nel crollo, 27 bambini e una maestra persero la vita. Oggi Veronica D’Ascenzo, bambina sopravvissuta alla tragedia, è diventata maestra. “Ho voluto fare un lavoro che mi desse modo di ricambiare tutta la solidarietà che ho ricevuto: l’insegnante riesce ad arrivare nel cuore di ogni allievo e mette le basi per quello che sarà ...

Chi è Alessandra Cataldo - la fidanzata (riservatissima) di Morgan : FOTO : È notizia freschissima quella secondo cui Morgan diventerà papà per la terza volta. È stato il settimanale Chi a lanciare lo scoop è per cui la compagna dell’ex leader dei Bluvertigo ed ex giudice di X Factor, sarebbe incinta. La coppia aspetterebbe un maschietto, il primo per l’artista dopo la nascita di Anna Lou e Lara che ha avuto rispettivamente da Asia Argento e Jessica Mazzoli. Il terzogenito arriverebbe in un periodo tutt’altro che ...

Capelli nerissimi - faccia bianca - labbra color sangue : la FOTO di Kate Moss travestita da vampira fa impazzire il web : Kate Moss irriconoscibile: nelle immagini pubblicate dal settimanale Chi la super top model non sembra lei. Era una ragazzina magrissima, acerba, bella ed è diventata una modella che si è affermata in breve come una delle più amate al mondo. Non è di certo tra le donne più belle al mondo (che c’entra, è bellissima) ma Kate Moss ha carattere. È sicura di sé, maliziosa, si mangia l’obiettivo, le sta bene qualunque cosa indossi, ha stile da ...

Ponte di Ognissanti in sella : le cinque strade da non perdere in Italia [FOTO] : Sono circa 6,7 milioni gli Italiani che si preparano a partire in vista del Ponte di Ognissanti, l’ultimo weekend lungo del 2019. Un calo abbastanza significativo rispetto al 2018, con un -7,1%, forse a causa delle previsioni meteo, che parlano di piogge e un significativo calo delle temperature. Il meteo sfavorevole non sembra scoraggiare i viaggiatori, soprattutto l’87,5% di loro che sceglierà l’Italia, per un fine settimana alla scoperta ...

Alessandra Ghisleri sull'Umbria : "Pd-M5s insieme solo per una FOTO. Ecco perché Salvini vince" : Alessandra Ghisleri ha analizzato il risultato delle elezioni regionali in Umbria che hanno visto il trionfo della candidata del centrodestra Donatella Tesei sul quello del centrosinistra. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la direttrice di Euromedia Research, ha detto senza troppi g

Umbria - Giorgia Meloni FOTOgrafa la sinistra : "Pensano a fare i filosofi? Li abbiamo presi a schiaffi" : Il giorno dopo è sempre quello più dolce. Stavolta in misura ancora maggiore, dato che il centrodestra ha ottenuto un successo annunciato quanto schiacciante nelle elezioni regionali in Umbria. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha ottenuto una vittoria nella vittoria, dato che ha racc

“Io e te”. Elena Santarelli - la FOTO con il figlio Giacomo è un colpo al cuore : “Gli haters mi hanno giudicato con facilità, hanno pensato che fosse tutta una passeggiata”. Elena Santarelli, la settimana scorsa a Domenica In, ha ripercorso ”l’inferno” vissuto durante la malattia del figlio Giacomo. La showgirl ha raccontato la sua esperienza nel libro ‘Una mamma lo sa’. Il ricavato andrà all’associazione Heal, che sostiene la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. “Ho accompagnato mio figlio in sala ...

Spal-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : ‘San Gennaro’ Ospina - Milik continua a segnare [FOTO] : Spal-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli non va oltre il pareggio in casa della Spal. La gara del Paolo Mazza è terminata 1-1 con le marcature di Milik e Kurtic. Impegnati nella ripresa i due portieri che salvano le proprie squadre dalla sconfitta. Male tutto il centrocampo azzurro, Allan e Zielinski poco incisivi. Fallisce dunque per la compagine di Ancellotti il tentativo di riavvicinarsi a Juventus e Inter, scappa così ...