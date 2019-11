Formula 1 | Leclerc rischia grosso in vista del Gran Premio del Brasile | il monegasco a

Formula 1 - Leclerc esalta Hamilton : “vincere 6 mondiali è incredibile - son cresciuto vedendolo in tv” : Il monegasco e altri colleghi hanno esaltato l’impresa di Lewis Hamilton, laureatosi ad Austin sei volte campione del mondo Sei titoli mondiali sono una enormità, un numero pazzesco che si avvicina ai sette di Michael Schumacher, apparsi irraggiungibili fino a qualche anno fa. Lapresse Lewis Hamilton però è riuscito ad arrampicarsi fino ad un passo dall’Olimpo, guadagnandosi l’occasione nei prossimi anni di andare ancora ...

Formula 1 - Leclerc si cimenta in una nuova sfida : sarà proprietario di una scuderia di kart [FOTO] : Il pilota della Ferrari ha ufficializzato la nascita di una propria scuderia di kart tramite i suoi canali social nuova sfida per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari infatti ha deciso di creare una propria scuderia di kart, con l’obiettivo di dare la possibilità ai piccoli piloti di sognare un futuro in Formula 1. Photo4/LaPresse Il monegasco ha annunciato questa curiosa novità sui propri canali social, postando a corredo anche ...

Formula 1 - Hamilton sbircia in casa Ferrari : “Vettel ha sopportato situazioni difficili. Leclerc? E’ il futuro” : Il britannico ha parlato dei due piloti della Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista su entrambi E’ tempo di godersi la vittoria del sesto titolo mondiale per Lewis Hamilton, riuscito a chiudere i giochi ad Austin con il secondo posto ottenuto dietro Valtteri Bottas. Lapresse Festeggiamenti ma anche qualche dichiarazione importante per il britannico, che è tornato a soffermarsi sui propri colleghi della Ferrari. Intervistato ...

Formula 1 - GP Usa. Leclerc : "Non capisco cosa non ha funzionato" : 'Abbiamo fatto fatica, era già accaduto nel GP d'Ungheria. E' davvero strano e non riesco a capire cosa possa essere successo: non avevo grip e facevo molta fatica. Adesso bisognerà analizzare bene la ...

Formula 1 – Verstappen attacca la Ferrari - Leclerc non gliele manda a dire : “è una barzelletta” : Il pilota monegasco ha voluto dire la sua sulle parole di Verstappen, che ha accusato dopo Austin la Ferrari di aver imbrogliato in questa seconda parte di stagione Le parole di Max Verstappen sui presunti imbrogli della Ferrari hanno fatto sobbalzare sulla sedia non solo Mattia Binotto, ma anche Charles Leclerc. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco, avvertito delle dichiarazioni del collega olandese, non è riuscito a trattenere la propria ...

Formula 1 – Ferrari disastrosa ad Austin - Leclerc non nasconde la sua delusione : “non ho una spiegazione per quello che è successo” : Charles Leclerc non nasconde la sua frustrazione dopo il quarto posto e la gara disastrosa al Gp degli Stati Uniti Mercedes in festa ad Austin: Valtteri Bottas si è aggiudicato il Gp degli Stati Uniti ma le celebrazioni sono tutte per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, grazie al secondo posto in gara. Non può sicuramente festeggiare invece la Ferrari, protagonista di una gara disastrosa: Vettel è stato ...

Formula 1 - Leclerc contento a metà : “il quarto posto non ci soddisfa - ma se penso a cosa mi è successo…” : Il pilota monegasco ha analizzato l’esito delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, chiuse al quarto posto ad un decimo di distanza da Bottas quarto posto per Charles Leclerc al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Austin, un risultato non proprio esaltante per il monegasco, costretto ad accontentarsi della seconda fila. photo4/Lapresse A condizionare il giovane pilota ferrarista è il vecchio motore montato dopo la rottura ...

Formula 1 - motore sostituito per Leclerc dopo le FP3 di Austin : il monegasco però evita la penalità : I meccanici in rosso hanno sostituito il motore di Leclerc con una power unit già utilizzata in stagione, dunque non ci saranno penalità per il monegasco Sospiro di sollievo per la Ferrari e per Charles Leclerc, il pilota monegasco infatti non incorrerà in nessuna penalità sulla griglia di partenza. L’allarme era scattato dopo il problema alla power unit occorso durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austin, che ...

DIRETTA Formula 1/ Qualifiche e FP3 live : Leclerc rompe il motore! - Gp Usa 2019 - : DIRETTA FORMULA 1 Qualifiche e FP3 live Gp Usa 2019 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas, oggi 2 novembre,.

Formula 1 – Terminate le FP3 ad Austin : Verstappen vola - problema al motore per Leclerc! [TEMPI] : Max Verstappen domina le FP3 di Austin: il pilota Red Bull chiude davanti a Vettel e Norris. problema al motore per Charles Leclerc Il sabato del Gp degli Stati Uniti si apre nel segno di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull sfreccia sul tracciato di Austin e si prende la prima posizione al termine delle FP3. Grazie al tempo di 1:33.305 il pilota olandese tiene dietro la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mclaren di un sorprendente Lando ...

Formula 1 – Fuma la Ferrari di Leclerc nelle FP3! Problema al motore : Charles rischio penalità [VIDEO] : Problema al motore per Charles Leclerc nelle FP3 di Austin: il pilota Ferrari finisce fuori pista alla curva 19 e aspetta di conoscere l’eventuale penalità Il sabato di Austin si apre con una brutta notizia per la Ferrari. All’inizio delle FP3 Charles Leclerc ha riscontrato un Problema al motore che lo ha fatto finire fuori pista alla curva 19. Una gran quantità di fumo è fuoriuscita dalla Ferrari del pilota monegasco che ha ...

Formula 1 – Il secondo posto non soddisfa Leclerc nelle Fp2 di Austin : “dobbiamo cercare di migliorare” : Leclerc pronto a lavorare sodo in vista delle qualifiche di oggi e della gara di domani in Texas: le parole del ferrarista dopo le Fp2 del Gp degli Stati Uniti secondo posto per Charles Leclerc ieri nelle seconde prove libere del Gp degli Stati Uniti: il monegasco della Ferrari ha chiuso la sua sessione alle spalle di Lewis Hamilton e davanti a Maverick Vinales, consapevole di dover lavorare però ancora per poter essere veloce in qualifica ...

Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin : Verstappen davanti a Vettel - indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI] : Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. indietro Leclerc e Hamilton La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, ...

Formula 1 – Leclerc non si guarda indietro : “strategia Messico? Non parlo di cosa sarebbe potuto succedere senza le due soste” : Charles Leclerc non si guarda indietro: il pilota monegasco guarda agli aspetti positivi della sua Ferrari in Messico e glissa sulla strategia a due soste rivelatasi sbagliata Una stagione per maturare in vista di un futuro da assoluto protagonista. È questo il leitmotiv della prima stagione in Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco continua il suo percorso di crescita, fatto di vittorie, ma anche di errori dei quali imparare, sia ...