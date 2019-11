Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 7 novembre 2019) Inaugurato oggi presso ildi accoglienza di Niamey () il complessorealizzato dall’Agenzia ONU per i Rifugiati () e finanziato da. Grazie al generoso sostegno di, sono stati costruiti un campo da calcio, uno da basket e uno da pallavolo, strutture che saranno messe a disposizione dei rifugiati evacuati in … L'articoloincon

UNHCRItalia : Inaugurato oggi a Niamey, in #Niger il complesso sportivo realizzato grazie al supporto di Fondazione Milan, da 10… - FinancialSs : Fondazione Milan, nuovo centro sportivo in Niger con UNHCR #calcio #finanza - AntonellaCiuti : RT @UNHCRItalia: Inaugurato oggi a Niamey, in #Niger il complesso sportivo realizzato grazie al supporto di Fondazione Milan, da 10 anni al… -