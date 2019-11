Fino a 4 anni e 10 specialisti per diagnosi Gaucher

Insulti a Mattarella - chiusa l'indagine per nove "odiatori". Rischiano Fino a 15 anni di carcere : Gli "haters" sono accusati di attentato alla libertà, offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, ma anche di istigazione a delinquere

La Corte Penale Internazionale ha condannato l’ex ribelle congolese Bosco Ntaganda a 30 anni di carcere - la maggior pena mai decisa Finora dal tribunale : La Corte penale Internazionale, tribunale Internazionale con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, ha emesso la sentenza di condanna per l’ex ribelle congolese Bosco Ntaganda che a luglio aveva giudicato colpevole di crimini di guerra e crimini contro l’umanità: lo

Se vuoi campare Fino a 96 anni. Fai come zio Peppino - vivi lieve : Svezzato a pane e gesuiti, poi è diventato un pacato rivoluzionario nei collettivi universitari: Antonio Galdo, saggista, editorialista e fondatore nel 2009 del sito “Non sprecare”, per salvare il pianeta dagli “insostenibili”, che conta sul sostegno di una comunità di trecentomila fans, in costante crescita. Un “gretino”, ante-litteram. In questo pamphlet “vivi lieve. Piccoli passi verso una vita davvero felice” (Mondadori), Galdo, attinge alla ...

Halloween 2019 : origini e curiosità di una festività nata 2.000 anni fa e la sua evoluzione Fino ai giorni nostri : Quella di oggi sarà la notte di Halloween, una festività celebrata ogni anno il 31 ottobre. La tradizione ha avuto origine con l’antico festival celtico di Samhain, quando le persone accendevano falò e indossavano costumi per scacciare i fantasmi. Nell’VIII secolo, Papa Gregorio III definì l’1 novembre come data per onorare tutti i santi. Presto, il giorno di Ognissanti incorporò alcune delle tradizioni del Samhain. La sera precedente era ...

Firme false M5s Palermo - la procura chiede condanne Fino a 2 anni e 3 mesi per 14 imputati : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle Firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Tra gli imputati ...

Pensioni : Seghezzi dell'Adapt teme che in futuro si debba lavorare Fino a 70 anni : Il tema Pensioni resta molto caldo anche sul fronte politico. Francesco Seghezzi, presidente dell'Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) ha sottolineato come, in questa fase, sia inopportuno parlare in termini semplicistici di Quota 100. Intervenuto ai microfoni di Radio Radicale ha messo in evidenza come, ad oggi, ci sia il rischio di dover restare nel mondo del lavoro ...

Stefano Cucchi - dieci anni dopo : dal muro di omertà e i depistaggi Fino al racconto delle botte. Con l’Arma oggi finalmente parte civile : Doveva essere solo la storia di un tossico: un drogato, uno dei tanti, di quelli che prima o dopo si cacciano sempre nei guai. E chissà in quali guai si era cacciato Cucchi Stefano, di anni 31, un metro e 68 di altezza, 52 chili di peso, 28 grammi di sostanza stupefacente addosso: era hashish, fumo, come lo chiama qualsiasi ragazzetto di periferia. Ad ammazzarlo in carcere, invece, è stata la malnutrizione, dicevano i giudici, solo che i medici ...

Il fotografo Giovanni Castel espone 'Al Blu di Prussia' a Napoli Fino al 31 gennaio : Inizia l'attesissima exhibition personale del celebre fotografo Giovanni Castel alla galleria "Al Blu di Prussia" nel cuore di Napoli con ben 25 opere fra le più significative del maestro fotografo che ha collaborato con i massimi couturier italiani ed internazionali. La mostra di Giovanni Castel "Select Works" è visitabile dal 18 ottobre fino al 31 gennaio, a cura di Maria Savarese, offrirà ai visitatori un focus attraverso le immagini in ...

Firenze - scendono dal treno dimenticando il figlio di 5 anni : il bimbo viaggia solo Fino a Roma : La disavventura di una coppia di genitori cinesi che, scesi alla stazione di Firenze, si sono resi conto che il figlioletto di cinque anni era rimasto a bordo del treno. Si sono rivolti ai poliziotti nella stazione di Santa Maria Novella che hanno preso contatti con il capotreno il quale ha preso in custodia il bambino.Continua a leggere

Catalogna - condanne Fino a 13 anni agli indipendentisti. Puigdemont : "Barbarie" : condanne per sedizione e appropriazione indebita ma non per ribellione. La Corte Suprema spagnola si è espressa sul tentativo di secessione della Catalogna che nel 2017 aveva fatto precipitare il paese iberico in una gravissima crisi istituzionale, tra le peggiori della storia della Spagna dopo la fine della dittatura franchista. La Corte suprema, dopo il processo in oltre 50 sessioni durato da febbraio a giugno scorsi, ha emesso condanne per ...

Fondo per la famiglia in manovra In arrivo 240€ a figlio Fino a 18 anni : "Siamo in dirittura di arrivo: manterremo gli impegni presi con gli italiani e non solo. Nella manovra sono contenute delle misure a cui teniamo molto: stop all'aumento dell'Iva, una riduzione delle tasse dei lavoratori, le risorse per un grande piano di investimenti per l'ambiente e, novità di ieri, un Fondo per l'assegno unico e per i servizi alle famiglie". Segui su affaritaliani.it

Pensioni - 67 anni Fino al 2022 poi aumenta di 3 mesi : in uscita i nati al 31 dicembre 1955 : Arrivano le prime conferme del mantenimento delle uscite da lavoro con pensione di vecchiaia a 67 anni anche per il biennio successivo al 2019-2020, ovvero per gli anni 2021 e 2022. L'età del pensionamento, infatti, dovrebbe rimanere invariata in base a quanto viene fuori dall'ultimo rapporto demografico pubblicato dall'Istat. Quindi, l'età della pensione di vecchiaia, aumentata dallo scorso 1° gennaio a 67 anni in virtù dei meccanismi di ...

Catalogna - condanne Fino a 13 anni : 10.45 La Corte Suprema spagnola ha condannato l'ex presidente della Generalitat,Oriol Junqueras a 13 anni di carcere;e a pene fino a 12 anni Carme Forcadell,Ios Jordis, e altri cinque ex ministri della giunta catalana. I leader indipendentisti sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione e appropriazione indebita.E' questa l'attesa sentenza del processo,durato da febbraio allo scorso giugno, per il tentativo di secessione nel 2017, crisi che ...

Catalogna : carcere Fino a 13 anni per i 12 leader indipendentisti : La decisione della Corte Suprema di Madridcon una sentenza storica che non ha riscontrato il reato di ribellione ma sì di sedizione