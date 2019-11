Festa della salute a Ragusa con Medicina dello sport e I Petali del cuore

Festa della salute a Ragusa : l'8 e il 9 novembre : Ragusa Festa della salute. Sesta edizione organizzata dalla Medicina dello sport e da I petali del cuore. L'8 e il 9 novembre

C'è chi odia la Forze Armate ?pure nel giorno della loro Festa : Fausto Biloslavo A Vicenza niente preghiera per le penne nere, a Venezia prof antimilitaristi Il parroco che si rifiuta di recitare la preghiera degli alpini troppo guerrafondaia. Alcuni insegnanti del liceo Marco Polo «per una scuola libera da guerre e militarismi», che si oppongono all'intervento di due ufficiali donne davanti agli studenti. E 140 professori siciliani che firmano un appello di solidarietà ai colleghi pacifisti. Le ...

Ravenna - polemica della Lega : Festa islamica in palestra del comune : Federico Garau I rappresentanti della Lega hanno depositato un'interrogazione perché il sindaco risponda in merito alla concessione della palestra comunale all'associazione “Tidiani”. “Aver la moschea più grande d’Italia, e la seconda in Europa, sembra non essere sufficiente per il sindaco per soddisfare le esigenze delle comunità islamiche” È sorta una forte polemica a Ravenna in seguito alla decisione del primo cittadino di ...

4 novembre - Festa della Forze Armate all’Altare della Patria : In occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, Giorno dell'Unità nazionale in cui si festeggiano le Forze Armate, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d'alloro all'Altare della Patria. In una nota rivolta al ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il presidente Mattarella ha ricordato che sono passati 20 anni dalla legge che ha aperto alle cittadine italiane l'arruolamento e ha ringraziato le Forze Armate ...

I Ragazzi dello Zecchino d’Oro : su Rai1 la fiction sulla nascita della baby maniFestazione : I Ragazzi dello Zecchino d'Oro A poco più di un mese dalla sessantaduesima edizione de Lo Zecchino d’Oro, in programma dal 4 al 7 dicembre prossimi con la conduzione di Antonella Clerici, la celebre manifestazione canora dedicata ai bambini approda su Rai1 protagonista del film tv I Ragazzi dello Zecchino d’Oro. Il tv movie, in programma questa sera alle 21,30, è prodotto da Rai fiction e Compagnia Leone Cinematografica, casa di ...

Libia - Festa della Marina : l'Italia consegna dieci nuove motovedette : Sabato scorso a Tripoli, nella base di Sitta. Promesse dall'ex ministro Salvini a luglio scorso, i libici ne prendono possesso proprio nel giorno della scadenza del Memorandum

La Festa in piazza della camorra - l'ira del presidente dell'Antimafia : «Inaccettabile» : «camorra e neomelodici. Quello tra certe espressioni canore e camorra è un rapporto spesso perverso, in cui si consolidano nel tempo coaguli di ambiguità che vanno sciolti. Quanto...

La Festa in piazza della camorra : show e fuochi d'artificio - così il boss riafferma il potere : fuochi d'artificio, musica neomelodica, folla in strada. La scena di giovedì scorso, nella zona popolare dei «600 alloggi» a Monterusciello, è un deja vu senza fine....

Amazfit GTS sarà una delle star della Festa dei single - in programma l’11 novembre : Amazfit GTS, uno degli smartwatch più desiderati dagli utenti, è in preordine su Gearbest, dove può essere acquistato nella colorazione nera, la più elegante. L'articolo Amazfit GTS sarà una delle star della festa dei single, in programma l’11 novembre proviene da TuttoAndroid.

Elezioni Emilia-Romagna - Salvini a Parma : centinaia di maniFestanti contro il leader della Lega : Matteo Salvini è in Emilia-Romagna per aprire la campagna elettorale per le regionali del prossimo 26 gennaio. Uno schieramento di forze di polizia in tenuta antisommossa ha presidiato il centro di Parma dove a poca distanza l'uno dall'altro si sono svolti il comizio del leader della Lega e una contromanifestazione di esponenti di sinistra.Continua a leggere

Halloween 2019 : tradizioni - leggende e simboli della Festa più “paurosa” dell’anno : Halloween è ormai sinonimo di zucche intagliate, trick or treat, feste mascherate in cui domina il nero-violetto, scheletri e streghe: ma quali sono le origini di Halloween? Per molti la parola deriva da una contrazione della frase “All Hallowes Eve”, ovvero “Notte di Ognissanti“, che venne abbreviata in “Halloew’Even”, poi in “Halloe-e’ en” fino all’attuale Halloween. Le primissime origini sono da ricercare in antichi ...

Il segreto della Festa del cinema di Roma - tra Bill Murray e i chirurghi : Roma. Finita la Festa (del cinema) resta – in mezzo ai numeri che parlano di un 18 per cento in più di incassi rispetto al 2018 – la certezza che il successo è arrivato in gran parte per i motivi per cui la Festa stessa, e il suo direttore artistico Antonio Monda, sono stati a volte in passato criti

Le foto più belle della Festa del Cinema di Roma : È finita ieri e ci sono passati Wes Anderson, Bill Murray, Martin Scorsese, Frances McDormand, Viola Davis e Bret Easton Ellis, tra gli altri