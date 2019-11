Fermiamoci | prima che sia troppo tardi L' appello di Dario Franceschini

Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019) “che sia”. In un'intervista al Corriere della Sera il titolare del dicastero della Cultura,, lancia unpreoccupato ai protagonisti della compagine in campo sulla tenuta del governo. “Questa esperienza – ragiona il ministro – è iniziata per evitare che Salvini assumesse i ‘pieni poteri'. Solo che si trattava di un elemento sufficiente a far partire il governo” ma per farlo durare “serve altro”. Secondo il ministro del Collegio romano, “i governi vanno tenuti insieme da una serie di motivazioni e noi ci dobbiamo preparare ad affrontare due snodi fondamentali”, che sonodi tutto la Finanziaria e poi le Regionali in Emilia Romagna e Calabria. E avverte: “Ecco, sia in Parlamento che sui territori rischiamo scelte negative”. E sul primo punto dice che “i partiti di governo devono difendere compattamente la Finanziaria” ma, nel ...

