Ex Ilva,Zingaretti:ora uniti.No ricatti

Per affrontare il confronto con Arcelor Mittal sulla exdi Taranto "serve una grande unità delle forze politiche e nel Paese". Lo sottolinea il segretario del Pd,. Poi afferma: "Siamo disposti anche a rivedere il punto dello scudo penale, se l'azienda volta pagina e ammette di avere un problema di crisi industriale. Nessuno si permetta anche solo di pensare che quel sito possa essere messo in discussione". "Dobbiamo costringere l'azienda a trattare come è giusto che sia".No a "ricatto sui posti di lavoro"(Di giovedì 7 novembre 2019)