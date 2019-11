Ex Ilva | Fico | “Lo Stato dev’essere duro con ArcelorMittal Azienda non può fare ciò che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Lodeve essere “unito, compatto nel far valere ragioni e diritti, perché una multinazionale non può pensare di stracciare un contratto in questo modo. Losu questo deve essere molto“. Lo dice il presidente della Camera, Roberto, a proposito dell’ex, intercettato dai cronisti davanti a Palazzo Chigi. Contrasti nel M5s per lo scudo penale ad? “A questo pensano il governo il Parlamento” è la risposta di. L'articolo Ex: “Lodev’essereconnon puòciò che vuole e stracciare il contratto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

