Ex Ilva | Delrio | ‘stupito da opposizione | chi sta con Italia oggi sta con governo’

Ex Ilva : Delrio - ‘per governo prova di forza e di coraggio’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo consentire alle multinazionali di scorrazzare in questo Paesi. I patti non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori e gli errori di Ilva non possono essere fatti pagare dai lavoratori”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera. Questa per il governo “è una prova di forza ma anche di coraggio perché dobbiamo avere il coraggio di difendere ogni singolo ...

**Ex Ilva : Delrio - ‘errore aver dato alibi a Mittal su scudo’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’ultimo decreto Di Maio era stata un’ottima mediazione ed è stato un errore dare un alibi all’azienda ma come lei ha detto, ministro Patuanelli, e come ha detto Conte possiamo rimediare in 5 minuti. Ma se anche stasera ci fosse il decreto del presidente del Consiglio, noi non avremmo una revisione delle intenzioni di Mittal”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, in ...