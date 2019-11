Ex Ilva | Conte | «Sullo scudo il governo è compatto» Patuanelli | no a 5mila esuberi

Ex Ilva : Orlando - ‘da Conte impostazione giusta’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Ha ragione Conte, la sua impostazione giusta. Lo scudo è un falso problema e comunque va ripristinato solo se da parte di Mittal ci sono garanzie a voler adempiere al contratto. Garanzie che ieri, nell’incontro a palazzo Chigi, non ci sono state visto che sono stati messi sul tavolo 5000 esuberi e non vuole bonificare l’altoforno”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ...

Ex Ilva : Conte - ‘se battaglia legale sarà quella del secolo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non è un problema legale perché una battaglia legale ci vedrebbe tutti perdenti” ma “ove mai fosse, sarebbe la battaglia giudiziaria del secolo”. Lo ha detto a Porta a Porta il premier Giuseppe Conte, parlando del caso Ex Ilva. Se abbiamo gli elementi giuridici per vincere la causa? “Assolutamente sì”, la risposta del presidente del Consiglio.L'articolo Ex Ilva: Conte, ...

Franco Bechis prevede il de profundis sul futuro politico del premier Giuseppe Conte. L'errore del Presidente del Consiglio - scrive Bechis nel numero in edicola il 7 novembre, e quello anche degli altri premier che l'hanno preceduto è quello di aver messo sul piatto della bilancia il peso dei lavori.

Ex Ilva - Conte : «Sullo scudo il governo è compatto». Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi» : Ex Ilva, Giuseppe Conte: «Sullo scudo il governo è compatto». «Lo scudo penale lo abbiamo messo sul tavolo» con ArcelorMittal «come primo...

Ex Ilva - Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». Conte al Quirinale. Sindacati : domani sciopero : Ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisce in Aula alla Camera: «ArcelorMittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». E i...

Ilva - il retroscena su Giuseppe Conte : crollo durante le trattative con Arcelor Mittal - governo in ginocchio : "Sono un po' stanco", ha ammesso Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il caso dell'ex Ilva è "drammatico", per sua stessa ammissione, e rischia di travolgere il premier e il governo stesso, mai così vicino alla rottura. Gli indiani di Arcelor Mittal ci hanno messo del loro, annunciando che l'addio a

Ilva - Matteo Salvini : "Non credo più a Conte. Pd e M5s hanno tolto lo scudo e fatto scappare gli investitori" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sulla vicenda dell'Ilva e attacca il premier e il governo giallo-rosso. "Giuseppe Conte dice che lo scudo penale sarebbe solo una scusa? Ho smesso da tempo di credere al presidente del Consiglio", tuona in piazza a Montecitorio il leader della Lega. "Lo scudo è stat

Ilva - Conte convoca i sindacati. Incontro a Taranto tra magistrati e azienda. Arcelor : “Priorità è taglio dei costi - mercato difficile” : Le 48 ore per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono iniziate. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: il premier Giuseppe Conte ha chiamato a raccolta tutti per cercare una via d’uscita da quello che ha definito un “allarme rosso” dopo i diktat di ArcelorMittal per evitare l’addio, che non si fermano allo scudo penale ma passano anche per il ...

Ilva - Conte : "Il problema è industriale. ArcelorMittal chiede 5mila esuberi" : ArcelorMittal non è disposta a mantenere gli accordi. Dal Governo era arrivata un'apertura sullo 'scudo penale', ma in serata il Premier Conte ha confermato come la multinazionale si stia nascondendo dietro questa scusa per rimangiarsi il piano industriale che le ha permesso di vincere la gara. Al termine del Cdm, Conte ha detto di non essere intenzionato a "farsi prendere in giro"."Non è lo scudo la causa di disimpegno dell'azienda. Chi non ...

Ex Ilva - Conte convoca sindacati alle 16 : 10.35 Il premier Giuseppe Conte ha convocato a Palazzo Chigi alle 16 i sindacati dei metalmeccanici per discutere della situazione dell'Ex Ilva. Attesi quindi i segretari generali Francesca Re David (Fiom Cgil), Marco Bentivogli(Fim Cisl) e Rocco Palombella (Uilm). Ieri sera,dopo l'incontro con i vertici Arcelor Mittal,Conte ha annunciato l'apertura di una finestra negoziale di 48 ore per risolvere la vicenda:"Per me è inaccettabile qualsiasi ...

Ex Ilva - Conte : gli impegni vanno rispettati : Ex Ilva, Conte: Sono fiducioso, la linea del governo e' che gli impegni contrattuali vanno rispettati e che in questo caso riteniamo non ci sia alcuna

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal incapace di rispettare il piano industriale”. Conte : “Piano B? Priorità è chiamare azienda a responsabilità” : Dopo l’incontro tra il governo e ArcelorMittal, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli afferma in conferenza stampa a Palazzo Chigi: “Questa è una vertenza industriale, ArcelorMittal ce lo dice dal 12 settembre. Loro mettono sul tavolo la produzione a 4 milioni tonnellate e 5mila esuberi. Ma il piano industriale prevedeva una produzione di 6 milioni di tonnellate fino al 2023 per poi arrivare a 8 milioni. È evidente che ...

Ex Ilva - Conte : “Arcelor ha ammesso che lo scudo non c’entra. Allarme rosso : vogliono 5mila esuberi” : La crisi dell’Ilva è da “Allarme rosso” e il governo dovrà fronteggiare la decisione di ArcelorMittal che, a un anno dagli impegni assunti, per restare nell’acciaieria di Taranto, ha messo sul piatto 5mila esuberi e il dimezzamento della produzione industriale. “Richieste inaccettabili – dice il premier Giuseppe Conte – chiediamo il rispetto del piano industriale ed ambientale”, anche se ammette che “in ...

Ex Ilva - l’ultimatum di Conte ad Arcelor Mittal : “Avete 48 ore”. Boccia : “Non accettiamo ricatti” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, concede 48 ore ad Arcelor Mittal per rispondere a Palazzo Chigi e offrire una nuova soluzione per uscire dall'impasse sull'ex Ilva. I 5mila esuberi sono "inaccettabili" per Conte, mentre il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ribadisce: "Non accetteremo ricatti".Continua a leggere