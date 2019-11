Ex Ilva | Calenda | ‘basta fesserie | ritiriamo su pantaloni dopo esserceli calati’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Bene, la situazione suè molto chiara: c’era un contratto, erano vincolati a fare investimenti, a non licenziare persone, a pagare il prezzo qualunque fosse il ciclo dell’acciaio – anche in un ciclo negativo. Con il voto all’emendamento Lezzi li abbiamo liberati da questa posizione che per noi era molto favorevole per loro molto sfavorevole, comunque ormai il danno è fatto”. Lo dice Carloin un video su Fb in cui indica un piano in 3 mosse per.“Le cose che non possono essere toccate sono gli esuberi strutturali, gli investimenti sul piano ambientale, la chiusura dell’area a caldo o peggio la chiusura della fabbrica. Per favore non fate altre, non perdete altro tempo in discussioni inutili, seguite questa linea negoziale rapidamente rafforzando subito la nostra posizione ...

pietroraffa : #Costamagna:'Perchè su Ilva non ascoltate gli operai? Loro continuano a dire che l'accordo non andava bene'.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Novembre: ESCLUSIVO Il rapporto dei commissari Ilva che bocciò il piano degl… - La7tv : #dimartedi #Ilva, @CarloCalenda: 'Stiamo perdendo la prima acciaieria europea, il primo investimento nel Mezzogiorn… -