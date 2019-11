Ex Ilva | Buffagni | “Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal Spero

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) “La Lega haindiche arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno“. A dirlo è il viceministro all’Economia del M5s, Stefano, in riferimento al caso dell’ex. In particolare, l’esponente dei 5 stelle tira fuori la notizia data Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega secondo cui sia il Carroccio guidato da Roberto Maroni sia quello guidato da Matteo Salvini abbiano puntatonelle obbligazioni societarie della multinazionale franco-indiana. L'articolo Ex: “Lega haindipensino ai lavoratori e non alle loro tasche” proviene da Il Fatto Quotidiano.

