Europa League,MoenchengladbachRoma 21

Ko a tempo scaduto per la Roma a Moenchengladbach, beffata 2-1 dalla capolista della Bundesliga. Con la vittoria del Basaksehir in casa del Wolfsberger, turchi in testa al girone con 7 punti, giallorossi e Borussia a 5, austriaci a 4. Qualificazione ancora aperta. Zaniolo di testa alto.Zakaria per i tedeschi sfiora la traversa.Lopez vola su Benes.Pastore in serpentina,para Sommer Al 35' autogol di Fazio su cross Thuram Ripresa, ancora Pastore,Sommer c'è. Al 64' riscatto Fazio: zampata vincente e 1-1. Thuram al 95' beffa la Roma.(Di venerdì 8 novembre 2019)