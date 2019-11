Europa League 2019-2020 | risultati 7 novembre Roma e Lazio perdono allo scadere | a

Scontri tra tifosi di Lazio e Celtic dopo il match di Europa League. 9 fermati : Scontri tra tifosi del Celtic e della Lazio a piazza Risorgimento, a Roma, dopo la partita di Europa league disputata all'Olimpico. Sul posto i poliziotti del Reparto Mobile che hanno fermato 9 persone. Le indagini sono ancora in corso. Partita amara per i biancocelesti Sconfitta è stata all'andata a Glasgow e sconfitta è anche al ritorno per la compagine laziale contro una squadra davvero coriacea. Eppure proprio i ragazzi di ...

Il recupero è fatale per la Roma in Europa League : il Moenchengladbach stende i giallorossi : La Roma beffata sul finale: Thuram segna al 94′, il Borussia Moenchengladbach trionfa 2-1 contro i giallorossi, si riaprono i giochi per la qualificazione I minuti di recupero sono stati fatali oggi per le italiane in Europa League: dopo la beffa della Lazio all’Olimpico contro il Celtic, anche la Roma cede per una rete segnata dal Moenchengladbach al 94′. Sconfitta amara per i giallorossi, messi in difficoltà al ...

Risultati Europa League – Espanyol esagerato - bene Rangers e United : le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Europa League – Si scende in campo anche per l’Europa League. Quarto turno che si è aperto con il pareggio dell’Arsenal contro il Vitoria Guimaraes. Giovedì il resto del programma. Sconfitta per la Lazio, goleada del Siviglia, pesante sconfitta per il Psv. In serata non sbagliano Manchester United e Rangers. Sei reti dell’Espanyol. Il programma completo e le classifiche aggiornate. MERCOLEDI’ ore ...

Calcio - Europa League 2019-2020 : Fazio segna e si fa autogol - la Roma esce sconfitta 2-1 in casa del Borussia Monchengladbach allo scadere : Doveva essere la partita della rivincita, invece è arrivata un’altra clamorosa beffa. Dopo il rigore inventato all’Olimpico, la Roma esce addirittura sconfitta in terra tedesca allo scadere. Nella casa della leader della Bundesliga, il Borussia Monchengladbach, i giallorossi nella quarta giornata dell’Europa League 2019-2020 vengono beffati al 95′ (2-1 il risultato) e ora sono addirittura terzi nel Gruppo J, a rischio ...

Europa League - MoenchengladbachRoma 21 : 23.04 Ko a tempo scaduto per la Roma a Moenchengladbach, beffata 2-1 dalla capolista della Bundesliga. Con la vittoria del Basaksehir in casa del Wolfsberger, turchi in testa al girone con 7 punti, giallorossi e Borussia a 5, austriaci a 4. Qualificazione ancora aperta. Zaniolo di testa alto.Zakaria per i tedeschi sfiora la traversa.Lopez vola su Benes.Pastore in serpentina,para Sommer Al 35' autogol di Fazio su cross Thuram Ripresa, ancora ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 2-1 - Europa League in DIRETTA : Thuram regala il successo ai tedeschi nel recupero - giallorossi battuti. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.56 Le Pagelle della gara Borussia MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6,5, Elvedi 5, Jantschke 6 (dal 28′ Hofmann), Wendt 6(dall’85 Bensebaini sv); Ginter 6, Zakaria 6,5; Neuhaus 6 (dal 75′ Plea 6,5), Bènes 6, Thuram 7; Stindl 5,5. All. Rose 6,5. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5,5; Santon 5,5, Smalling 6, Fazio 5,5, Kolarov 5,5; Mancini 5 (dal 59′ Diawara 5), Veretout 6; ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : si entra nel recupero. Roma ora in sofferenza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2′ Fallo su Smalling da parte di Plea. Intanto viene ammonito per perdita di tempo Diawara. 90+2′ Kolarov sul ribaltamento di fronte, dopo aver commesso fallo, sbroglia nel centro dell’area mettendo in angolo. 90+1′ Chiusura decisiva di Lainer su Kluivert, lanciato (ancora una volta) in velocità. 90′ Saranno 5 i minuti di recupero. 89′ Under recupera la palla, ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : ultimi dieci minuti. Giallorossi a caccia del colpaccio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 86′ Ora invece è il Gladbach a cercare di prendere in mano il comando delle operazioni. 83′ Minuti di calcio non indimenticabili. Ora è Pau Lopez ad andare al rinvio, dopo un corner non sfruttato al meglio dai padroni di casa. 80′ Terzo cambio nella Roma: fuori Pastore, dentro Perotti. Argentino per argentino, trequartista per trequartista. 78′ Tiro di Dzeko: respinto. 76′ ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Kluivert scatenato. Va due volte vicino al gol del vantaggio giallorosso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69′ ANCORA Kluivert, QUESTA VOLTA E’ ALTO DI POCHISSIMO IL TIRO! Una freccia infuocata “il figlio di Patrik” a cui, in questo momento, manca solo il gol. 68′ Kluivert PER UN SOFFIO NON ARRIVA ALL’IMPATTO CON LA PALLA! Palla geniale di Dzeko per l’olandese che arrivato in “zona rossa” non riesce a colpire. 67′ Gioco fermo intanto per un ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-1 - Europa League in DIRETTA : Fazio - dopo l’autogol segna la rete del pari. Ora la Roma prova a vincerla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Santon commette fallo di mano nel tentativo di anticipare altissimo, oltre la metà campo offensiva, il suo diretto avversario. 64′ FazioOOOOOOOOOOO PROPRIO LUI: E’ 1-1! SI FA PERDONARE DELL’AUTOGOL ANDANDO A FIRMARE IL PARI 64′ Punizione per la Roma, ancora a spingere. Salgono le torri, Fazio prova a farsi perdonare. 63′ Fatica a liberare ...

Europa League – Il ko contro il Celtic ed il rigore non dato - Immobile sincero : “le immagini mi tolgono l’1% di dubbio che avevo” : Ciro Immobile deluso e amareggiato dopo la sconfitta della Lazio in Europa League contro il Celtic Amara sconfitta questa sera per la Lazio di Inzaghi: i biancocelesti hanno ceduto al Celtic in Europa League 1-2 davanti al pubblico dell’Olimpico, beffato al 95′. Il gol di Immobile al 7′ non è bastato ai biancocelesti, che adesso si trovano ad un passo dall’eliminazione. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO ...

LIVE Borussia Monchengladbach-Roma 1-0 - Europa League in DIRETTA : si riparte! Giallorossi obbligati a trovare almeno il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ COMINCIA LA RIPRESA: PALLA AL Borussia MOENCHENGLADBACH In un primo tempo dove la Roma ha sofferto la pressione dei padroni di casa, riuscendo comunque a non rischiare troppo, a determinare il risultato di 1-0 a favore del Borussia Monchengladbach è stato lo sfortunato autogol di Fazio. Nella ripresa ai Giallorossi servirà più passo e pericolosità in attacco, se vorranno cambiare le sorti ...

Europa League - i risultati di giovedì : La Lazio ha perso di nuovo, in casa, contro il Celtic Glasgow; la Roma sta giocando contro il Borussia Mönchengladbach