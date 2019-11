Eurolega – L’Olimpia Milano regina d’Europa per una notte | Ettore Messina non sbaglia un

Fonte : sportfair

(Di giovedì 7 novembre 2019) L’Olimpiaè una furia in: ko anche il Baskonia, la squadra guidata dasul tetto d’Europa per unaL’Olimpianonun colpo: la squadra diè per unad’Europa. In attesa dei risultti delle sfide di CSKA Mosca e Barcellona, la squadra Milanese è in solitaria nella classifica dell’. La squdara diha messo a segno un altro colpaccio, battendo oggi davanti al pubblico di casa il Baskonia, col punteggio di 81-74. Nella giornata di oggi sono andate in scena altre sfide: il Khimki ha trionfato nella casa dello Zenit Petersburg, col punteggio di 73-87. Ko dello Stella Rossa contro il Real Madrid col punteggio di 60-75, mentre Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv hanno trionfato rispettivamente contro Oympiakos per 67-86 e l’Alba Berlin, col risultato di ...

