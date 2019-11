Elena Fattori lascia il Movimento 5 Stelle

Elena Fattori lascia il M5s. Ma i numeri della maggioranza non cambiano : "Resto convintamente in maggioranza". Lo sottolinea all'Agi la senatrice Elena Fattori, che oggi ha deciso di uscire dal Movimento 5 stelle, a chi le chiede quali siano le sue prospettive politiche. Restano a saldo invariato i numeri della maggioranza al Senato. Fattori, infatti, vuol far parte "convintamente" della coalizione di Governo. A guardare da vicino il pallottoliere di palazzo Madama, infatti, i numeri dei gruppi sono i seguenti: ...

