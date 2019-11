Ecco le scuole superiori migliori del nostro Paese

Scuole - la classifica della fondazione Agnelli le mette in fila : Ecco le migliori : I voti, questa volta, li prendono le Scuole. E finiscono in una vera e propria classifica che mette sul podio le migliori facendo tremare i polsi a chi, invece, resta in coda. Gli esami non...

Ecco le scuole migliori d’Italia La classifica città per città : L’atlante delle superiori da Milano a Roma, da Torino a Napoli elaborato dalla Fondazione Agnelli. Una guida alla scuola più adatta ai vostri figli

Le scuole top. Ecco le superiori che preparano al futuro : a Milano e Roma rivincita dei licei storici : La sesta edizione della classifica "Eduscopio" della Fondazione Agnelli valuta anche gli sbocchi professionali

Allerta maltempo nel Levante : esondano il Petronio e il Vara - frane e sfollati. Scuole chiuse lunedì : Ecco dove : Allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati nella notte nella riviera di Levante. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Imperia

Maltempo e tempesta di fulmini - domani scuole chiuse in 23 Comuni : Ecco dove : Forte Maltempo atteso per domani, 25 ottobre, in Sicilia orientale con uno stato di allerta rossa della Protezione Civile. Al momento sono 23 i Comuni

Allerta Meteo - adesso è ufficiale : scuole chiuse in Sicilia Venerdì 25 Ottobre - Ecco in quali Comuni – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – Arriva l’ufficialità delle scuole chiuse per il maltempo che domani colpirà in modo molto pesante la Sicilia centro/orientale. Le scuole rimarranno chiuse a Catania e in molti altri Comuni importanti della Sicilia centro/orientale. Intanto ha iniziato a piovere intensamente su Trapani e nella Sicilia occidentale, dove i fenomeni più estremi si verificheranno in serata. Il maltempo avanzerà verso est nella notte e domani si ...

Allerta Meteo - ipotesi scuole chiuse a Roma per giovedì 24 Ottobre : Ecco perchè sarebbe l’ennesima scelta sbagliata : Sono ore concitate a Roma per l’Allerta Meteo che potrebbe portare il Comune e il sindaco Raggi a disporre il provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 24 Ottobre. In realtà sarebbe l’ennesima scelta sbagliata, perchè domani a Roma non solo non pioverà per tutta la mattinata e anche nel primo pomeriggio, ma splenderà il sole e farà anche caldo, con temperature fino a +26°C nelle ore centrali della ...

Meteo - allerta rossa dalle 20 di oggi alle 15 di lunedì su Genova e Savona. Scuole chiuse : Ecco dove : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D sino alle 15 di domani»

Meteo - allerta rossa dalle 20 di oggi alle 15 di lunedì su Genova e Savona. Scuole chiuse : Ecco dove : L'assessore Giampedrone ha annunciato che «ci attendiamo una perturbazione importante e lenta: dalle 20 saliamo al grado massimo sui bacini B e D sino alle 15 di domani»

Modica Alert System - Ecco come ricevere allerta meteo e scuole chiuse : A Modica sarà possibile ricevere sul proprio telefonino in tempo reale le comunicazioni ufficiali diramate dalla Protezione Civile

Usa - Ecco lo spot per la prima campanella. Il video della fondazione che si batte contro la violenza nelle scuole è inquietante : La fondazione Sandy Hook, fondata dai genitori delle vittime della sparatoria avvenuta nell’omonimo istituto, si batte contro la violenza nelle scuole. Nei giorni scorsi ha proposto un video spot che mette in guardia dai rischi di quello che è un vero e proprio incubo negli Usa e spiega come “Sopravvivere all’anno scolastico” con alcuni oggetti d’uso comune, un evidente gioco di contrasti che rende la visione ...