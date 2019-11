Ecco come sarà il Singles Day di Gearbest | ricco come sempre di premi | sconti e promozioni

Kia Futuron concept - Ecco come saranno i suv coreani di domani – FOTO : Al China International Import Expo (CIIE) di Shanghai, Kia presenta la concept Futuron, veicolo che offre uno sguardo sul… futuro della marca. Le forme sono da suv coupé e la meccanica è, nemmeno a doverlo specificare, 100% elettrica e dotata di trazione integrale. “Il nome Futuron nasce dalla fusione delle parole Future e On, suggerendo così la natura futuristica e “vibrante” dei prossimi suv a zero emissioni”, spiega il costruttore ...

Ecco come Pd e M5s hanno trasformato il futuro di Ilva in un referendum su Conte : Roma. Non sapendo bene come affrontare la grana, ha pensato bene di non affrontarla per niente. O, quantomeno, di non mettere la sua faccia su questo fallimento annunciato. Ed è per questo che, finché ha potuto, Giuseppe Conte ha evitato di parlare dell’Ilva. “Rispetto delle rispettive prerogative”,

UeD Beatrice Valli è incinta? Silenzio rotto : Ecco come stanno le cose : UeD Beatrice Valli è incinta del terzo figlio? La fidanzata di Marco Fantini per la prima volta rompe il Silenzio sulle voci di gravidanza: ecco come stanno le cose Negli ultimi giorni si sono fatte tambureggianti le voci riguardanti una possibile terza gravidanza di Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata e […] L'articolo UeD Beatrice Valli è incinta? Silenzio rotto: ecco come stanno le cose proviene da Gossip ...

Scoperta una colonia di milioni di formiche cannibali in un ex bunker nucleare : Ecco come sopravvivono : Una colonia di milioni di formiche è sopravvissuta per anni chiusa in un bunker nucleare post-sovietico in Polonia diventando cannibale e mangiando i cadaveri degli altri esemplari della loro stessa specie. La Scoperta risale al 2013 ma solo ora gli scienziati del Museo e dell’Istituto di Zoologia dell’Accademia polacca delle Scienze di Varsavia hanno ricostruito e accertato le dinamiche di sopravvivenza di quell’ecosistema, composto da ...

Metabolismo - come accelerarlo? Ecco 6 spuntini che aiutano a dimagrire : Mangiare poco ma più volte al giorno non interrompe il processo di dimagrimento ma lo asseconda: su Napoli Today i consigli...

Febbre da Xiaomi Mi Note 10? Ecco come averlo in esclusiva al miglior prezzo : Ormai GearBest è uno store che non ha bisogno di presentazione: più e più volte è stato teatro per la presentazione di nuovi prodotti da brand che però non sentiamo nominare spesso. In questo caso leggi di più...

Non siete soddisfatti del Motion Sense del vostro nuovo Google Pixel 4? Ecco come rimapparne le gesture! : Con l'aiuto del root, di Tasker e della comunità del modding potete ora rimappare a piacimento le Motion Gesture dei vostri Google Pixel 4. L'articolo Non siete soddisfatti del Motion Sense del vostro nuovo Google Pixel 4? Ecco come rimapparne le gesture! proviene da TuttoAndroid.

Vi annoia l’Always On Display di Xiaomi? Ecco come cambiarne il colore : Se avete uno smartphone Xiaomi con schermo AMOLED e il root, potete installare il tema Trinity e personalizzare effetto e colore della funzionalità Breathing Light con AOD attivo. L'articolo Vi annoia l’Always On Display di Xiaomi? Ecco come cambiarne il colore proviene da TuttoAndroid.

Ecco come fare per avere il tema scuro su WhatsApp Web per Chrome o Firefox : Una breve e semplice guida per che vi spiega i passi necessari ad applicare un tema scuro su WhatsApp Web utilizzando Google Chrome o Mozilla Firefox. L'articolo Ecco come fare per avere il tema scuro su WhatsApp Web per Chrome o Firefox proviene da TuttoAndroid.

Tumore uomo - Ecco come fare prevenzione : Nella prevenzione del Tumore gli uomini sono meno attenti delle donne. Ma è ora di darsi una mossa: è questo lo spirito di MoveMen, la campagna di Lilt Milano che vuole spronare la popolazione maschile a prendersi cura della propria salute. Quest’anno la campagna sarà inaugurata il 14 novembre a Palazzo Biandrà, con la presentazione di una ricerca di Swg per Lilt sul tema «Uomini e prevenzione urologica». Nel ...

Salute : Ecco come spegnere il dolore con il veleno di lumaca : Dal veleno di lumaca di mare preziose sostanze per studiare e spegnere il dolore. Le conotossine sono peptidi bioattivi presenti nel veleno che le lumache marine del genere Conus producono per catturare le proprie prede. Si tratta di sostanze usate come strumenti farmacologici per studiare la segnalazione del dolore, che però hanno anche il potenziale per dar vita a una nuova classe di analgesici mirati. Ad oggi, sono state scoperte più di ...

Ecco come deossigenare il vostro OnePlus e renderlo un po’ più simile ai Google Pixel : Out of Oxygen è un tema applicabile tramite Substratum sui OnePlus con Android 9 e 10: renderà l'interfaccia grafica praticamente identica a quella dei Google Pixel. L'articolo Ecco come deossigenare il vostro OnePlus e renderlo un po’ più simile ai Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Volete attivare le Regole di Android 10? Ecco come fare nei Google Pixel : Ecco una breve guida per attivare le Regole di Android 10 su un Google Pixel rootato L'articolo Volete attivare le Regole di Android 10? Ecco come fare nei Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Ex-Ilva - L’ArcelorMittal si ritira. Ecco come agisce il turbocapitalismo globocratico : Ed Ecco l’ultima, triste novità. L’ennesima, a cui ovviamente non saprà offrire alcuna seria risposta il governo giallofucsia, tutto assorbito dall’aumento delle tasse per chi lavora e dalla zelante opera di agevolazioni dei padroni del capitale liquido-finanziario. È, lo sappiamo, il governo in livrea, sempre pronto ad accogliere tutti i desiderata del padronato no border, quello – per intenderci – che sta ...