È morta Maria Pia Fanfani Vedova dello storico leader Dc | fu presidente della Croce Rossa

morta Maria Pia Fanfani - vedova di Amintore : aveva 97 anni : Maria Pia Tavazzani, meglio conosciuta come Maria Pia Fanfani, vedova di Amintore Fanfani, storico leader della Democrazia Cristiana, è deceduta a Roma all'età di 97 anni. È...

Marianna Greco morta con 4 coltellate alla gola - chiesto nuovo test DNA : “Non si è uccisa” : La famiglia di Marianna Greco, la 37enne di Novoli morta, ufficialmente suicida, con 4 coltellate alla gola, il 30 novembre 2016, ha chiesto un nuovo esame del DNA. Il confronto dovrà essere eseguito nel corso dell'Incidente probatorio richiesto al magistrato inquirente. Nel registro degli indagati per omicidio volontario è iscritto il nome del marito.Continua a leggere

morta Mariarita Sgarlata. Franceschini - figura appassionata : E' Morta l'ex assessore regionale ai Beni culturali, Mariarita Sgarlata. Aveva 57 anni. Nelle ultime settimane ha combattuto contro un tumore. Professoressa associata di archeologia cristiana e medievale, gia' ispettrice della pontificia commissione di archeologia sacra, ultimamente aveva ricoperto l'incarico di consulente del ministro Bonisoli ed era consigliere delegato della Fondazione Inda. Da assessore e poi successivamente era stata ...

Miss Campania morta volando giù dal balcone : “Annamaria aveva paura - chiese aiuto” : "Il giorno della tragedia Anna mi chiamò agitata, io mi offrì di andarla a prendere, ma mi rispose che il marito si sarebbe arrabbiato. aveva paura". Così a Fanpage.it Luisa, la sorella di Annamaria Sorrentino, ex Miss Campania non udente, precipitata dal secondo piano a Vibo Valentia, dove era in vacanza con gli amici e il marito, Paolo Foresta.Continua a leggere