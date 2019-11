Dramma in famiglia | ragazza 15enne uccide il fratellastro di 3 anni a coltellate

Dramma a Bolzano - incendio sorprende famiglia nel sonno : muore donna - grave il figlioletto : la tragedi a Fleres, a lanciare l'allarme, intorno alle 5 del mattino di giovedì, è stato il marito della vittima che si è svegliato per il pianto disperato del bambino accorgendosi che la casa era ormai preda di fiamme soprattutto intenso fumo nero. Nonostante i tempestivi soccorsi per la 37enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Pomeriggio 5 - il Dramma famigliare di Carmen Di Pietro : perché caccia il figlio di casa : Pomeriggio 5 ha affrontato il caso di Carmen Di Pietro . La donna ha deciso di mettere fuori casa il figlio 18enne Alessandro. Il motivo lo aveva spiegato in una lettera al settimanale Di Più, motivando questa scelta alquanto discutibile: "E' colpa delle mamme italiane se in Italia ci sono troppi bam

Dramma a Tenerife - 17enne muore annegata in piscina mentre è in vacanza con la famiglia : "Mi sono svegliata dopo aver sentito tutti urlare. Era molto presto quella mattina, non avrei mai pensato che la mia bambina stesse morendo". Marie Fitzsimmons, 44 anni, ricorda perfettamente ogni attimo dello scorso 14 agosto quando, in seguito ad un incidente verificatosi nella villa delle vacanze di famiglia a Tenerife, in Spagna, sua figlia, Leah Wilson, ha perso la vita a soli 17 anni, morta annegata dopo aver fatto un tuffo in piscina. Una ...