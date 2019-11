Douglas costa all' ultimo respiro | la Juve agli ottavi di Champions

Highlights Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 : video - gol e sintesi. Decisiva una magia di Douglas costa nel finale : La Juventus si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League dopo la vittoria in casa del Lokomotiv Mosca per 2-1. Un successo arrivato proprio allo scadere grazie ad una magia di Douglas Costa. Il brasiliano ha saltato tutta la difesa russa, poi uno due con Higuain e alla fine pregevole tocco sotto le gambe del portiere. Un gol veramente bellissimo e molto importante per la squadra di Sarri. Qui di seguito gli Highlights della ...

Juve-Lokomotiv Mosca - Douglas costa “regala” ottavi in anticipo : Una splendida rete di Douglas Costa in pieno recupero fa volare la Juventus agli ottavi di finale di Champions con due turni di anticipo. I bianconeri alla Rzd Arena mettono ko la Lokomotiv Mosca (1-2) e conservano la vetta del girone di Champions League: si giocheranno contro l'Atletico Madrid la leadership del raggruppamento il 26 novembre all'Allianz Stadium. Una vittoria arrivata dopo una prestazione non brillante, in cui i bianconeri hanno ...

Lokomotiv Juventus 1-2 - bianconeri agli ottavi di Champions grazie al gol di Douglas costa all’ultimo minuto : Vittoria in extremis per la Juve con Sarri che pesca il coniglio dal cilindro sotto la pioggia di Mosca: Douglas Costa, mandato in campo pochi minuti prima, regala al 93esimo la vittoria finale per 2 a 1 alla Juve e soprattutto la qualificazione agli ottavi di Champions. Non era scontato: e infatti la partita è stata complicata per i bianconeri che hanno pure rischiato di passare in svantaggio a dieci minuti dalla fine, e non hanno giocato la ...

Champions : la Juve non brilla - ma Douglas costa entra e affonda la Lokomotiv. Bianconeri agli ottavi : A Mosca reti di Ramsey e Miranchuk nel primo tempo poi nel recupero straordinario slalom del brasiliano

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - Champions League : bianconeri agli ottavi di finale - decide Douglas costa nel recupero : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020, i bianconeri si sono imposti nella capitale russa in pieno recupero e hanno infilato la terza vittoria consecutiva nel torneo che vale l’accesso alla fase a eliminazione diretta della massima competizione europea per importanza. I Campioni d’Italia salgono a quota 10 punti in classifica e tra tre settimane ...

Juventus - una Lokomotiv sul binario ottavi di Champions : Douglas costa stacca il biglietto - Sarri è sempre ‘in orario’ : La Juventus supera 1-2 la Lokomotiv Mosca nel finale e accede agli ottavi di Champions League: i cambi di Sarri fanno la differenza e sbloccano una partita complicata Treno in orario sul binario ‘ottavi di Champions League’, una coincidenza da non perdere. Passa da Mosca il primo match ball per superare il girone di Champions League che la Juventus, come in una scena di un film, corre a perdifiato per raggiungere solo nel ...

Gol Douglas costa - la Juventus segna all’ultimo respiro : è la rete della qualificazione [VIDEO] : All’ultimo respiro Juventus in vantaggio! La rete di Douglas Costa, mandato in campo da Sarri nel corso della ripresa, vale il decisivo 1-2 contro il Lokomotiv Mosca e regala ai bianconeri il passaggio del turno con due partite ancora da giocare. Splendido il triangolo con Higuain, che mette il compagno di fronte al portiere. La gara contro l’Atletico Madrid sarà decisiva per l’assegnazione del primato nel girone. Intanto ...

La Juventus batte il Lokomotiv Mosca grazie a Douglas costa E si qualifica agli ottavi : Il gallese e il russo a segno nel primo quarto d’ora, poi poche emozioni fino al finale: gol decisivo al 92’. Il 26 novembre a Torino arriva l’Atletico Madrid

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Douglas costa entra e risolve la partita [FOTO] : Lokomotiv Mosca-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la Champions League, in campo Lokomotiv Mosca e Juventus, partita altalenante per la squadra di Maurizio Sarri che alla fine ha ottenuto la rete del successo che ha portato alla qualificazione. Succede tanto nei primi minuti, vantaggio bianconero con Ramsey grazie ad un clamoroso errore da parte del portiere Guilherme. La Juventus non ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - voti Champions League. Douglas costa decisivo - Cristiano Ronaldo altalenante - ok Ramsey : La Juventus ha sconfitto la Lokomotiv Mosca per 2-1 e si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono passati in vantaggio con Ramsey al 4′, Miranchuk ha pareggiato al 12′ e in pieno recupero ci ha pensato un magico Douglas Costa. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2. VIDEO HIGHLIGHTS Lokomotiv Mosca-Juventus Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus ...

Gol Douglas costa 1-2 Lokomotiv Mosca Juventus : al 92' -VIDEO- : GOL Douglas Costa – Ottavi di Champions League vicini per la Juventus: in caso di vittoria sul campo della Lokomotiv Mosca, i bianconeri staccherebbero il pass qualificazione con due giornate d’anticipo. All’andata a Torino finì 2-1: al vantaggio di Miranchuk rispose Dybala con una doppietta, allontanando il fantasma del ko che avrebbe avuto ripercussioni importanti sulla classifica del Girone D. Lokomotiv Mosca Juventus le ...

Juventus-Genoa - Sarri : “Ci sono state difficoltà”. Indicazioni importanti su Douglas costa trequartista : La Juventus ha superato a fatica il Genoa, grazie ad un discusso rigore di Cristiano Ronaldo nel finale. Maurizio Sarri ha commentato il successo sofferto ai microfoni di Sky Sport: “Primo tempo sotto ritmo, contro una squadra che ha un palleggio di ottimo livello. In più abbiamo sbagliato dei movimenti in fase di pressione e ci sono state difficoltà. Nel secondo abbiamo giocato con una intensità più alta, creando tante occasioni che ...

Juve-Genoa - la possibile formazione : CR7 sarà titolare - Ramsey e Douglas costa in panchina : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della partita contro il Genoa. Questo allenamento è servito a Maurizio Sarri per fare le ultime valutazioni di formazione. Contro i rossoblu, il tecnico toscano confermerà il 4-3-1-2 e non cambierà modulo. In attacco, la Juventus ritroverà Cristiano Ronaldo che tornerà in campo dopo aver riposato contro il Lecce. CR7 guiderà il reparto offensivo della ...

Juve senza Higuain e Pjanic - ma col Genoa torna tra i convocati Douglas Costa : Juve senza Higuain e Pjanic. Maurizio Sarri non li ha convocati per la gara di stasera contro il Genoa. Ma, dopo gli infortuni, tornano in lista Douglas Costa e Ramsey. Pjanic e Higuain puntano a rientrare per il derby di sabato prossimo. Higuain ha subito un taglio alla testa contro il Lecce, mentre Pjanic è alle prese con un problema muscolare (gli esami comunque hanno escluso lesioni). L'articolo Juve senza Higuain e Pjanic, ma col Genoa ...