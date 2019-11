Dopo 63 anni chiude l' ultimo forno a legna della Valle | Così muore l' Italia

Tutti i muri nel mondo 30 anni Dopo Berlino : Il 9 novembre 1989 cadeva il muro di Berlino: sono passati 30 anni, in cui si è visto il mondo cambiare completamente. È giunta l'era della globalizzazione, delle democrazie liberali, di Internet e del libero mercato: un mondo in cui non solo era crollato il Berliner Mauer, ma parevano caduti anche Tutti i confini. Tuttavia, da quel momento ad oggi le barriere fisiche fra Stati o comunità non hanno fatto che moltiplicarsi. Vediamo dove si ...

Dopo l’hamburger Mc Donald’s di 10 anni fa - ecco le FOTO di quello più vecchio in assoluto (e ancora intatto) : L’età di questo hamburger acquistato al Mc Donald’s è strabiliante: ha 24 anni. Ed è intatto. E’ stato acquistato nel lontano 1995. Almeno così dicono i due ragazzi australiani che lo hanno conservato per tutto questo tempo in una scatola di legno, nel suo involucro, e lo hanno riaperto cinque anni fa, esattamente 20 anni Dopo l’acquisto. A fare questo strano esperimento sono stati due australiani, Eduard Neetz e Casey ...

Ragazza destinata a rimanere paralizzata in ospedale viene curata da un’infermiera - Dopo anni torna dall’infermiera camminando - l’infermiera reagisce così. : Una Ragazza di soli 17 anni era destinata a rimanere paralizzata, almeno così le avevano detto i medici che l’avevano curata dandole non più di un 5% di possibilità di tornare a camminare, praticamente nessuna possibilità. Durante la degenza in ospedale un ‘infermiera si era particolarmente affezionata alla Ragazza e si disperava che quest’ultima non potesse più tornare a camminare. dopo un po’ di mesi la Ragazza è stata dimessa e ha ...

Edward Norton - i film 20 anni Dopo «Fight Club». L'intervista per «Motherless Brooklyn» : I film di Edward Norton: vent’anni fa lui e Brad Pitt si scazzottavano di brutto in Fight Club di David Fincher, mentre Jonathan Lethem raccontava nel romanzo che gli ha dato fama mondiale, Brooklyn senza madre (in Italia con il Saggiatore), di come Lionel Essrog prendesse a pugni a casaccio passanti e poliziotti. Uno per l’altro, tutta gente con qualche rotella fuori posto. Vent’anni dopo Edward Norton prende il libro di ...

Ragazza di 25 anni si va a confessare e sparisce nel nulla - Dopo 57 anni si scopre che il prete che l’aveva confessata la uccise : Una storia terribile quella che stiamo per raccontare. Cinquantasette anni fa una Ragazza, Isabel Garza che abitava in Texana a McAllen decise di andare in chiesa per confessarsi. Purtroppo dopo che uscì di casa nessuno più la vide viva. Il prete da cui andò a confessarsi, John Feit, che oggi ha 84 anni non è più prete,si è sposato e ha sia figli che nipoti non ha mai rivelato cosa fosse accaduto ma oggi, nonostante siano trascorsi 57 anni si ...

Caduta del Muro di Berlino - viaggio in barca sul fiume che divideva la Germania 30 anni Dopo : La Caduta del Muro di Berlino avveniva il 9 novembre di 30 anni fa. Marzio G. Mian e il fotografo Massimo Di Nonno hanno viaggiato lungo il fiume Elba che divideva le due Germanie per incontrare le persone che hanno vissuto sui due lati dello strappo. Perché la Caduta del Muro di Berlino del 1989 non è ancora riuscita a sanare completamente la frattura. Dal servizio realizzato per GQ, Massimo Di Nonno e Marzio G.Mian hanno tratto un ...

La Caduta del Muro di Berlino - 30 anni Dopo : la programmazione speciale in tv : 9 novembre 1989 - 9 novembre 2019: trent'anni dopo, la Caduta del Muro di Berlino catalizza l'attenzione dei canali tv che celebrano quella notte con speciali che puntellano i palinsesti per tutto l'inizio del mese.prosegui la letturaLa Caduta del Muro di Berlino, 30 anni dopo: la programmazione speciale in tv pubblicato su TVBlog.it 06 novembre 2019 17:01.

Dark Souls - Dopo otto anni i modder hanno trovato un modo per creare delle mappe personalizzate : Fino ad oggi, all'interno di Dark Souls, non era mai stato possibile importare o creare delle mappe personalizzate. A quanto pare però i modder sono riusciti ad escogitare un modo per importare nel gioco mappe personalizzate e funzionanti. Ma come mai c'è voluto così tanto tempo prima di arrivare ad una soluzione?Attraverso Reddit, il modder Katalash ha spiegato che tutti i giochi di Dark Souls utilizzano un formato di file essenzialmente ...

Italiani vanno negli Stati Uniti per essere ibernati e rinascere tra 300 anni - così Dopo essere rinati potranno essere immortali e farsi un week end su Marte : Secondo una ricerca sono molti gli Italiani che hanno deciso di morire in una clinica degli Stati Uniti d’America e di farsi ibernare in attesa di risorgere tra 300 anni. Coloro che hanno sottoscritto questo oneroso contratto con la clinica degli Stati Uniti d’America pensano di poter ritornare in vita tra 300 anni e che il mondo sarà completamente, diverso. Nel frattempo la scienza avrà scoperto l’elisir della vita eterna e si potrà ...

Election Day in USA - brutte notizie per Trump : i Democratici conquistano la Virginia Dopo 26 anni : Per la prima volta da 26 anni a questa parte i Democratici hanno conquistato il controllo sia della Camera che del Senato in Virginia. All'Election Day per il rinnovo del parlamento dello stato dopo lo spoglio di tutti i 140 seggi, i Democratici ne hanno ottenuti 21 al Senato, contro i 18 dei repubblicani, e 53 alla Camera, contro i 42 degli sfidanti.Continua a leggere

NextGen 2019 : Dopo il successo su Frances Tiafoe Jannik Sinner cerca ulteriori conferme contro Mikael Ymer : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Ymer DELLE NEXT GEN ATP FINALS 2019, SI COMINCIA NON PRIMA DELLE 21.00 dopo la strepitosa vittoria sullo statunitense attuale numero 47 del mondo Frances Tiafoe, battuto dall’altoatesino per la seconda volta in poche settimane, anche oggi Jannik Sinner chiuderà il programma della seconda giornata delle NextGen ATP Finals di Milano. Il 18enne di Sesto in Pusteria affronterà lo svedese Mikael Ymer, ...

Risultati Serie A - classifica/ La Lazio espugna la San Siro rossonera Dopo 30 anni! : Risultati Serie A, classifica dopo l'11giornata di campionato: la Lazio espugna San Siro battendo il Milan, il Cagliari fa il colpo a Bergamo.

“Finalmente - Dopo 13 anni…”. Simona Ventura lo ha annunciato sui social : fan ‘impazziti’ : “Voglio raccontarvi una grande emozione, da oggi è in pre-order il mio secondo libro che si chiama “Codice Ventura””, così Simona Ventura annuncia in un video su Instagram l’imminente uscita della sua nuova fatica editoriale, disponibile dal 19 novembre. Per SuperSimo si tratta del secondo libro, che esce a quasi 13 anni di distanza dal primo che – riprendendo una sua iconica frase – si intitolava “Crederci sempre, arrendersi mai”, pubblicato da ...

Perde la fede in giardino - la ritrova 40 anni Dopo grazie ai figli e a un "cercatore di tesori" : Impossibile immaginare la commozione dell'uomo, che ha potuto finalmente riprendere in mano l'anello nuziale perduto proprio...