Don Garber | «Il Milan ha preso Ibrahimovic»

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 8 novembre 2019) «Ilha». La notizia rimbalza dagli Stati Uniti. Sono le parole di Doncommissioner della Mls. Il proprietario del campionato calcistico statunitense spiega a Espn ha spiegato: «Zlatan è un personaggio molto interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno di questi giocatori come già in passato fu Beckham. Oggiha 38 anni, adesso è statodalche è uno dei club più importanti al mondo. In soli due anni qui negli Stati Uniti ha quasi battuto tutti i record di gol. Sono stato felice di averlo qui, mi piace quando parla di sé in terza persona». L'articolo Don: «Ilha» ilNapolista.

tvdellosport : ?? CLAMOROSO DAGLI STATI UNITI Don Garber, commissioner della MLS, è sicuro: “#Ibrahimovic ha già firmato con il… - marcullo02 : RT @pegnarol: Oh oh Don Garber. Il commissioner della Mls si lascia sfuggire Ibra al Milan. Vero o falso? Io dico lapsus - saldare86 : RT @pegnarol: Oh oh Don Garber. Il commissioner della Mls si lascia sfuggire Ibra al Milan. Vero o falso? Io dico lapsus -